25 de state dau în judecată administrația Trump pentru oprirea ajutoarelor alimentare SNAP în timpul închiderii guvernului

Statele americane contestă oprirea ajutoarelor alimentare SNAP

Procesul, depus la Curtea Districtuală din Massachusetts, solicită ca administrația Trump să fie obligată să utilizeze fondurile de rezervă de urgență pentru a menține plățile din Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP). Statele susțin că guvernul federal are obligația legală de a asigura continuitatea ajutoarelor alimentare, chiar și în contextul unei închideri administrative.

Procurorii generali din state precum California, Arizona și Massachusetts afirmă că refuzul administrației de a utiliza fondurile de rezervă este „nejustificat și periculos” pentru milioanele de familii care depind de aceste beneficii, scrie The New York Times.

Criza fondurilor SNAP în timpul închiderii guvernului

SNAP este cel mai mare program federal de sprijin alimentar din SUA, având o valoare medie de 187 de dolari lunar per beneficiar, ceea ce costă guvernul aproximativ 8 miliarde de dolari lunar. Conform estimărilor, fondul de urgență al Departamentului Agriculturii are între 5 și 6 miliarde de dolari — suficient pentru a acoperi cel puțin parțial ajutoarele alimentare pentru luna noiembrie.

În ciuda apelurilor venite din ambele tabere politice, administrația Trump a refuzat să prelungească finanțarea, motivând că „fondurile s-au epuizat”. Pe site-ul Departamentului Agriculturii, un mesaj public afirma că democrații sunt responsabili pentru întreruperea iminentă a programului.

Reacții la decizia administrației Trump privind ajutoarele alimentare SNAP

Letitia James, procurorul general al statului New York, a criticat decizia Casei Albe:

„SNAP este unul dintre cele mai eficiente instrumente în lupta împotriva foametei. Nu există nicio scuză pentru ca această administrație să abandoneze familiile care depind de el.”

Nici Casa Albă, nici Departamentul Agriculturii nu au oferit un comentariu oficial până marți seara.