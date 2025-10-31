Judecătorii americani blochează suspendarea ajutoarelor alimentare de către administraţia Trump

Cele două hotărâri ale judecătorilor din Massachusetts şi Rhode Island, emise la câteva minute distanţă una de cealaltă, au fost pronunţate în cadrul a două procese separate care urmăreau să împiedice Departamentul Agriculturii al SUA (USDA) să suspende beneficiile Programului de asistenţă nutriţională suplimentară, cunoscut sub numele de SNAP sau cupoane alimentare, începând de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, conform Reuters.

USDA a declarat că nu există fonduri suficiente pentru a plăti integral prestaţiile către 42 de milioane de americani cu venituri mici, deoarece acestea costă între 8,5 şi 9 miliarde de dolari pe lună. Administraţia Trump a susţinut că agenţia nu are autoritatea de a le plăti până când Congresul nu va adopta un proiect de lege privind cheltuielile care să pună capăt închiderii guvernului, începută la 1 octombrie.

Judecătorul districtual american John McConnell din Providence, la finalul unei audieri virtuale, a susţinut într-un proces intentat de oraşe, organizaţii non-profit şi un sindicat că decizia administraţiei de a nu utiliza 5,25 miliarde de dolari din fondurile de urgenţă pentru a finanţa prestaţiile din noiembrie a fost arbitrară.

McConnell a subliniat că beneficiile SNAP nu au mai fost suspendate niciodată până acum în istoria programului: „Nu există nicio îndoială şi este incontestabil că vor începe să apară prejudicii ireparabile, dacă nu au apărut deja, în teroarea pe care a provocat-o unor oameni cu privire la disponibilitatea fondurilor pentru hrană, pentru familiile lor”.

Cu câteva minute mai devreme, judecătorul districtual american Indira Talwani din Boston a decis că administraţia a greşit când a afirmat că îi era interzisă legal utilizarea fondurilor de urgenţă pentru a plăti beneficiile SNAP în timpul închiderii. Acest proces a fost intentat de 25 de state conduse de democraţi şi de Districtul Columbia.

Reclamanţii au susţinut că USDA dispunea în continuare de fonduri pentru a-şi îndeplini obligaţia de a plăti beneficiile SNAP, chiar şi în timpul închiderii guvernului.

Aceste fonduri disponibile includ 5,25 miliarde de dolari din fondurile de urgenţă pe care Congresul le-a alocat anterior USDA pentru a fi utilizate atunci când „este necesar pentru desfăşurarea operaţiunilor programului”, au afirmat reclamanţii.

În afară de fondurile de urgenţă, reclamanţii au susţinut că un fond separat, în valoare de aproximativ 23 de miliarde de dolari, ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru a evita ceea ce ar fi o suspendare fără precedent a prestaţiilor SNAP.

Suspendarea beneficiilor SNAP ar fi afectat 42 de milioane de americani cu venituri mici care depind de acest program pentru a-şi asigura hrana de bază. Programul reprezintă adesea diferenţa dintre a mânca sau a înfometa pentru familiile cele mai vulnerabile din Statele Unite.

Organizaţiile de ajutorare şi băncile alimentare au avertizat că suspendarea cupoanelor alimentare ar fi provocat o criză umanitară fără precedent, cu cozi imense la distribuţiile de alimente şi o creştere dramatică a foametei şi malnutriţiei în rândul copiilor şi adulţilor vulnerabili.

Ambele hotărâri judecătoreşti creează un precedent important, stabilind că administraţia nu poate utiliza închiderea guvernului ca pretext pentru a suspenda programele de asistenţă socială esenţiale atunci când există fonduri de urgenţă disponibile.