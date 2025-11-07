Administrația Trump încearcă să oprească plățile pentru ajutorul alimentar

Solicitarea vine în contextul închiderii guvernului SUA. Cel puțin unele state au anunțat că acționează deja pentru a trimite banii către beneficiari.

Judecătorul districtual american John J. McConnell Jr. a acordat administrației Trump termen până vineri pentru a efectua plățile prin SNAP, potrivit AP.

Însă administrația Trump a solicitat curții de apel să suspende orice ordin judecătoresc care îi impune să cheltuiască mai mulți bani decât sunt disponibili în fondul de urgență.

Cererea în instanță a fost depusă chiar dacă purtătorul de cuvânt al guvernatorului statului Wisconsin, Tony Evers, Britt Cudaback, a declarat vineri că unii beneficiari SNAP din stat au primit deja plățile integrale pentru luna noiembrie în cursul nopții de joi.

„Am primit confirmarea că plățile au fost efectuate, inclusiv de la membri care au raportat că acum pot vedea soldurile lor”, a spus ea.

Disputa în instanță a prelungit săptămâni de incertitudine pentru programul alimentar care deservește aproximativ 1 din 8 americani, în majoritate cu venituri mai mici.