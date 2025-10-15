Judecătorii anticorupție din Ucraina dau undă verde dosarului de mită al fostului șef al Curții Supreme

Decizia a fost luată miercuri de Camera de Apel a Înaltei Curți Anticorupție, care „a admis apelul procurorilor și a anulat hotărârea anterioară prin care fusese respinsă cererea de anchetare”, potrivit comunicatului Curții, citat de Interfax-Ukraine.

Instanța „a emis o nouă decizie ce permite efectuarea procedurii speciale”, într-un dosar de corupție de mare amploare, cu ramificații în mediul politic și de afaceri ucrainean.

2,7 milioane de dolari a fost „prețul” unei decizii favorabile

Decizia a intrat în vigoare imediat după ce a fost anunțată și nu poate fi atacată în casație, conform legii ucrainene. Ancheta îl vizează pe omul de afaceri Kostiantyn Jevaho, care a părăsit între timp Ucraina, acuzat că ar fi oferit mită unor judecători ai Curții Supreme din Ucraina, inclusiv fostului președinte al instanței, Vsevolod Kniazev.

Surse judiciare citate de presa ucraineană susțin că dosarul este legat de presupusa mituire a lui Kniazev pentru o decizie favorabilă într-un proces privind compania Poltava Mining – producător de peleți de minereu de fier pentru export. În mai 2023, autoritățile au anunțat că fostul magistrat ar fi primit o mită de 2,7 milioane de dolari pentru a influența verdictul.

Potrivit Codului Penal al Ucrainei, când mita este oferită funcționarilor de rang înalt, pedeapsa maximă poate fi până la 10 ani de închisoare și confiscarea bunurilor.

Alte 113 milioane de dolari delapidate

„La începutul lunii octombrie, ancheta în cazul fostului președinte al Curții Supreme a fost finalizată”, au precizat procurorii anticorupție. Kniazev a fost arestat preventiv la începutul anului 2024 și eliberat ulterior pe cauțiune, iar în august 2024 instanța a început judecarea pe fond a cauzei.

Omul de afaceri ucrainean este anchetat și într-un alt dosar, în care este acuzat de delapidarea a peste 113 milioane de dolari de la banca Finance and Credit, fondată și controlată de Kostiantyn Jevaho. În cadrul anchetei, autoritățile au pus sub sechestru 16 companii din grupul său de firme, inclusiv aproape jumătate din acțiunile Poltava Mining.

Hotărârea Camerei de Apel a Înaltei Curți Anticorupție de a permite ancheta specială în cazul de mită ce îl implică pe fostul președinte al Curții Supreme, întărește eforturile autorităților de la Kiev de a arăta că Ucraina face pași concreți în lupta împotriva corupției – o cerință importantă pentru aderarea la Uniunea Europeană.