Jurnalist italian, după ce a fost reținut de armata israeliană: Ne-au tratat ca pe niște teroriști

Jurnalistul italian Lorenzo Agostino a relatat că s-a simțit „într-un loc barbar” după ce a fost reținut împreună cu alți activiști de către forțele israeliene, în timpul atacului asupra navelor Flotilei Global Sumud.

Aceasta încerca să spargă blocada impusă asupra Fâșiei Gaza și să livreze ajutoare umanitare.

„Ne-au lăsat fără apă proaspătă mai bine de două zile. Am fost legați cu cătușe strânse, legați la ochi, obligați să stăm în haine necorespunzătoare și ținuți ore întregi în temperaturi extrem de scăzute, într-o dubă cu aerul condiționat dat la maximum. Au luat fiecare ocazie pentru a ne umili”, a spus Agostino pentru agenția Anadolu.

El a descris sosirea la portul Ashdod ca fiind ostilă și a afirmat că acolo se afla ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, „asigurându-se că suntem tratați ca niște teroriști”.

Flotila a fost interceptată de armata israeliană în larg, iar zeci de ambarcațiuni și sute de activiști au fost reținuți, scrie Al Jazeera.

Israelul susține că blocada asupra Gazei este necesară din motive de securitate, în timp ce organizațiile internaționale și grupurile pentru drepturile omului o consideră ilegală și un obstacol major în livrarea de ajutoare umanitare.