Justiția din Brazilia interzice companiei Meta să folosească articole de presă pentru antrenarea inteligenței artificiale

Decizia prevede o amendă de un milion de reali (aproximativ 162.000 de euro) pentru fiecare zi de nerespectare a ordinului judecătoresc, relatează AFP.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, la Tribunalul Civil din São Paulo, în urma unei acțiuni comune introduse de Asociația Națională a Ziarelor (ANJ), Asociația Braziliană a Posturilor de Radio și Televiziune (ABERT) și Asociația Națională a Editorilor de Reviste (ANER).

Măsura este o ordonanță provizorie, care rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a procesului. Instanța a suspendat o parte din noile condiții comerciale ale Meta, care urmau să intre în vigoare la 20 noiembrie și care ar fi permis companiei să acceseze, să copieze, să analizeze și să stocheze automat articole, fotografii și materiale video publicate pe site-urile instituțiilor media.

Meta nu poate condiționa accesul la platforme de cedarea gratuită a conținutului jurnalistic

Potrivit judecătorului, compania nu poate obliga publicațiile afiliate celor trei asociații să autorizeze colectarea datelor de pe site-urile lor ca o condiție pentru continuarea utilizării platformelor Meta.

Ordinul interzice companiei să folosească programe informatice sau credențiale pentru a accesa, indexa, stoca, analiza, colecta ori urmări paginile web și domeniile publicațiilor vizate.

De asemenea, Meta nu poate utiliza conținutul protejat prin drepturi de autor pentru furnizarea, dezvoltarea, cercetarea, întreținerea, antrenarea sau ajustarea modelelor sale de inteligență artificială, inclusiv Meta AI, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Judecătorul a dispus și menținerea în stare de funcționare a conturilor, paginilor și instrumentelor digitale folosite de publicațiile afiliate celor trei organizații. Meta nu poate restricționa accesul, reduce distribuția materialelor sau aplica sancțiuni instituțiilor media care refuză noile condiții comerciale.

Motivarea deciziei

În motivarea deciziei, magistratul a criticat solicitarea companiei ca publicațiile să pună gratuit la dispoziția acesteia conținutul lor editorial.

„A impune instituțiilor media să pună gratuit și universal la dispoziție patrimoniul lor creativ, ca preț pentru a rămâne conectate la canalele prin care publicul contemporan consumă informația, constituie un abuz manifest de drept”, a scris judecătorul Guilherme Madeira Dezem.

Acesta a considerat că utilizarea conținutului jurnalistic fără acordul titularilor de drepturi poate produce prejudicii ireversibile, în condițiile în care materialele pot fi deja integrate în procesul de antrenare a sistemelor de inteligență artificială.

Instanța a stabilit un termen de 30 de zile lucrătoare pentru ca părțile să formuleze cererea principală în cadrul procesului. Meta are la dispoziție cinci zile pentru a-și prezenta apărarea, dacă dorește acest lucru.

Compania nu a comentat imediat decizia judecătorească. Anterior, purtătorul său de cuvânt, Andy Stone, afirmase că noile condiții comerciale urmăresc să faciliteze colectarea informațiilor corecte despre produsele comercializate pe site-uri externe, pentru publicitate și recomandări de conținut, nu să permită preluarea materialelor jurnalistice pentru antrenarea AI. Meta anunțase, de asemenea, că amână aplicarea noilor condiții și că va consulta reprezentanții industriei.

Procesul din Brazilia face parte dintr-o dispută internațională tot mai amplă privind drepturile de autor și utilizarea materialelor jurnalistice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Publicațiile și organizațiile media susțin că marile companii tehnologice preiau articole, fotografii și materiale video pentru a-și dezvolta produsele, fără să plătească în mod corespunzător creatorii conținutului.