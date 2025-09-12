Kirk a fost „probabil asasinat din cauza opiniilor sale politice”, afirmă șeful Turning Point UK

El a spus că se simte „gol” în legătură cu „oribila” împușcătură.

„Este o mare pierdere că a fost ucis în acest fel. Dacă asasinul era atât de dezacord cu el, de ce nu a venit să discute cu el la tribună?”

El a spus că Kirk era „unul dintre acei oameni care, în mod curios, erau la fel în viața reală pe cât păreau în public”. Fondatorul Turning Point „nu interpreta un personaj” și „era un om foarte inteligent, amuzant, rapid și, de asemenea, foarte amabil”, a adăugat Ross.

Discutând despre cum să abordăm dezbaterile polarizante, el a avertizat: „Dacă etichetezi pe cineva ca fiind de extremă dreapta sau nazist, le permiți extremiștilor să justifice acțiunile violente”.

El a spus că Kirk a fost „etichetat în mod fals ca fiind de extremă dreapta, fascist” și că „nu ar putea fi mai departe de adevăr”.

„El a vorbit despre probleme complicate și sensibile, dar a făcut-o din dragoste. Ca creștin, el a vrut să încerce să găsească soluții. Și filosofia lui era că, dacă nu vorbim despre aceste probleme, le lăsăm deschise pentru ca extremiștii adevărați să profite de ele”.