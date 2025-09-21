„Kremlinul are nevoie de un semnal clar de oprire”. Un parlamentar german propune doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO

Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care intră în spațiul aerian al NATO, într-un moment în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian.

Potrivit DPA, parlamentarul german a subliniat că „numai un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forță militară, inclusiv doborârea avioanelor de vânătoare rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”.

„Kremlinul are nevoie de un semnal clar de oprire. Aceste provocări și teste ale Rusiei se vor încheia numai dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei”, a mai spus Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al blocului conservator al cancelarului german Friedrich Merz în parlament.

Acesta a avertizat că logica războiului rus este una care continuă să se intensifice. „Acum sunt încălcări ale spațiului aerian, în curând vor fi bombardamente ale unor ținte individuale, apoi vor veni soldații ruși”, a subliniat oficialul german.

Afirmațiile parlamentarului german vin în contextul în care aliații NATO se vor reuni săptămâna viitoare pentru consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Alianței, care a fost invocat de Estonia și Polonia în ultimele zile.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, acestea fiind doborâte. Pe 19 septembrie, Estonia a anunțat că trei avioane militare rusești au intrat în spațiul său aerian timp de 12 minute.