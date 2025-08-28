La 70 de ani după uciderea lui Emmett Till, arma folosită în linșarea lui este expusă într-un muzeu

Pistolul folosit în uciderea lui Emmett Till, în vârstă de 14 ani, este acum expus publicului la 70 de ani de la crimă, în cadrul Muzeului Drepturilor Civile din Mississippi.

Arma a aparținut lui John William „J.W.” Milam care, alături de Roy Bryant, l-a răpit pe Till din casa unchiului său în 28 august 1955.

Cei doi bărbați albi l-au torturat și ucis pe adolescent după ce acesta fusese acuzat că a fluierat o femeie albă într-un magazin alimentar din zona rurală a Mississippi.

Corpul lui Till a fost găsit mai târziu în râul Tallahatchie.

Arma a fost donată sub protecția anonimatului

Bryant și Milam au fost acuzați de uciderea lui Till, dar au fost achitați de un juriu format exclusiv din bărbați albi.

Arma se afla anterior în posesia unei familii din delta Mississippi, care a donat-o, sub anonimat, notează AP.

Autenticitatea sa a fost confirmată pe baza numărului de serie, care corespundea cu cel menționat în rapoartele FBI privind uciderea lui Till.

Deborah Watts, cofondatoarea Fundației „Emmett Till Legacy” și verișoara lui Till, a declarat că are sentimente contradictorii în legătură cu expunerea armei.

„Oamenii să reflecteze asupra impactului rasismului”

„Nu cred că asocierea armei crimei cu cea de-a 70-a aniversare este potrivită în acest moment”, a spus Watts, care vede arma ca pe o dovadă într-o luptă pentru dreptate care încă continuă.

Michael Morris, directorul muzeului, speră că aniversarea va determina oamenii să reflecteze asupra impactului poveștii lui Till asupra progresului social.

Asasinarea lui Till a fost un moment crucial în Mișcarea pentru Drepturile Civile, iar mama sa, Mamie Till Mobley, a insistat ca sicriul să fie deschis la înmormântare, astfel încât țara să poată vedea starea groaznică în care se afla corpul fiului ei.