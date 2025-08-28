Turcul care ar fi comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei și 2 complici ai acestuia, arestați

Principalul complice, un bărbat de 29 de ani, a fost acuzat de complicitate la tentativă de omor calificat, complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii publice.

Procurorii au stabilit că acesta l-a sprijinit pe autorul atacurilor atât înainte, cât și după incidentele din 13 august (când s-a tras un foc de armă spre agenții de pază) și din 20 august (când s-au tras șase focuri spre tavan și persoanele de pe terasă). Complicele i-a asigurat mijloacele materiale și logistice necesare și l-a ajutat să se sustragă de la răspunderea penală.

Alți doi cetățeni turci, de 27 și 30 de ani, au fost acuzați de favorizare a făptuitorului. Primul i-a facilitat complicelui accesul într-o locuință vizată de percheziții pentru a sustrage probe și l-a sprijinit în încercarea de a părăsi România. Al doilea a ascuns informații în timpul audierii ca martor și i-a transmis detalii despre declarațiile date.

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile, după ce aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.