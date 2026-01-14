Discuțiile actuale privind încetarea focului înaintea unui acord de pace complet în Ucraina nu sunt serioase, a afirmat el, conform SkyNews.

Referitor la vizita raportată a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, Lavrov a spus că Rusia este pregătită pentru discuții cu diplomații și că Vladimir Putin este deschis la discuții despre Ucraina, dacă acestea sunt serioase.

Lavrov a afirmat că remanierea cabinetului guvernului ucrainean a fost o încercare de a păstra actuala conducere și de a-i acorda timp să se reînarmeze în lupta împotriva Rusiei.

Vorbind în termeni mai generali, el a susținut că metodele SUA pe scena mondială au arătat că poziția sa competitivă se înrăutățește constant.