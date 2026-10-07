Lecția Kosovo: Alegeri anticipate evitate în ultima clipă. Parlamentul alege o președintă

Guvernul din Kosovo condus de Albin Kurti a ajuns la un acord cu opoziția pentru a obține majoritatea necesară alegerii Justinei Shiroka Pula, scrie Le Figaro.

Funcția de președinte al Kosovo este în mare parte onorifică, însă alegerea șefului statului era esențială pentru evitarea unui nou blocaj politic.

Deputații din opoziție au acceptat să susțină candidatura Justinei Shiroka Pula în cadrul unui acord politic care a inclus și modificarea legii privind tribunalul însărcinat cu judecarea crimelor de război comise în timpul conflictului din Kosovo.

Luna trecută, acest tribunal l-a condamnat pe fostul președinte Hashim Thaçi la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise în timpul conflictului pentru independența Kosovo față de Serbia, în anii 1990. Alți trei foști înalți responsabili ai Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK) au fost, de asemenea, condamnați.

Verdictele au provocat indignare în Kosovo, unde cei patru foști comandanți ai UCK sunt considerați de o parte importantă a populației drept eroi ai luptei pentru independență.

Criza politică din Kosovo

Țara se afla într-un impas politic de la alegerile parlamentare din februarie 2025. Premierul Albin Kurti nu a reușit timp de luni de zile să formeze o majoritate în Parlament și să constituie un nou guvern, partidul său deținând 48 dintre cele 120 de mandate.

În urma alegerilor anticipate din decembrie, partidul lui Kurti și-a îmbunătățit rezultatul, ajungând la 57 de mandate. Kurti a reușit ulterior să-și valideze noua administrație în februarie, cu sprijinul mai multor deputați reprezentând minoritățile.

Însă mandatul fostei președinte a țării, Vjosa Osmani, a expirat la începutul lunii aprilie, iar lipsa unui acord privind succesorul său a aruncat din nou Kosovo într-o criză politică.

Alegerea Justinei Shiroka Pula în funcția de președinte permite astfel țării să evite, cel puțin pentru moment, un nou scrutin parlamentar.