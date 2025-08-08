Lideri din întreaga lume reacționează la planul Israelului de a ocupa Gaza

Decizia cabinetului de securitate al Israelului, condus de Benjamin Netanyahu, de a prelua controlul complet asupra orașului Gaza și de a extinde ofensiva militară în întreaga Fâșie, a stârnit un val de condamnări internaționale și interne, cu avertismente severe privind o catastrofă umanitară iminentă, potrivit Sky News.

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului a cerut ca preluarea planificată să fie „oprită imediat”, iar Autoritatea Palestiniană a declarat că hotărârea „va provoca o catastrofă umanitară fără precedent” în interiorul Gazei.

Reprezentantul Palestinei la ONU, Riyad Mansour, a denunțat planul Israelului ca fiind „în totală contradicție cu voința comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu bunul-simț”, subliniind că este „datoria” restului lumii să acționeze: „Destul este destul. Nu avem nevoie de mai multe războaie, crime, suferință, ocupație sau genocid. Avem nevoie să oprim această mașinărie de război și să deschidem porțile pentru pace.”

Critici dure din Europa și China

Belgia a convocat ambasadorul israelian pentru a-și exprima „dezaprobarea totală”, iar Beijingul și-a exprimat „îngrijorarea serioasă”, iar ministerul de externe al Chinei a cerut Israelului să „înceteze imediat acțiunile periculoase”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că decizia „subminează principiile fundamentale ale dreptului internațional și valorile universale” și „trebuie să aibă consecințe pentru relațiile UE-Israel”.

Executivul european, prin Ursula von der Leyen, a făcut apel la Israel să își reconsidere planul și a cerut „acces umanitar imediat și neîngrădit” în Gaza. „Este nevoie de un armistițiu acum”, a subliniat șefa Comisiei Europene.

Netanyahu, în conflict cu Berlinul: „recompensează terorismul Hamas”

Germania a mers și mai departe: cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Berlinul „nu va autoriza niciun export de echipamente militare care ar putea fi folosite în Gaza”, exprimându-și „profunda îngrijorare”, precizând că „Israelul poartă o responsabilitate și mai mare decât înainte pentru aprovizionarea populației”.

Presa internațională notează că Benjamin Netanyahu l-a sunat imediat pe cancelarul german pentru a-și exprima dezamăgirea față de această decizie. Premierul israelian a calificat oprirea exporturilor de arme către Israel drept o acțiune care „recompensează terorismul Hamas”, menționând că obiectivul său este „eliberarea Gazei de Hamas și crearea unui guvern pașnic acolo”.

Londra, prinsă în disputa privind Gaza: Starmer „ar trebui să stea deoparte”

În Marea Britanie, liderul opoziției Keir Starmer a spus că decizia lui Netanyahu „este greșită” și a cerut guvernului israelian „să o reconsidere imediat”. Reacția sa a fost atacată dur de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a scris pe X că „Israelul a trimis deja două milioane de tone de ajutoare în Gaza și nimic din acestea nu ajunge la ostatici”. El l-a întrebat pe Starmer dacă Marea Britanie „s-a predat naziștilor și le-a aruncat mâncare” în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, concluzionând că „ar trebui să stea deoparte”.

Între timp, ministrul britanic de externe David Lammy, aflat vineri într-o întâlnire cu vicepreședintele SUA JD Vance, s-a declarat „extrem de îngrijorat” de impactul pe care decizia Israelului l-ar putea avea asupra ostaticilor și a reiterat că „toți vrem să vedem un armistițiu” și eliberarea acestora.

Voci critice chiar din Israel

Liderul opoziției, Yair Lapid, a numit decizia „o catastrofă care va duce la multe alte catastrofe” și a avertizat că va provoca „moartea mai multor ostatici și soldați” și „prăbușirea politică” a Israelului, iar Forumul Familiilor Ostaticilor a acuzat guvernul că împinge către „o catastrofă colosală pentru ostatici și soldați”.

Fostul ministru al apărării, Benny Gantz, a criticat guvernul Netanyahu că este „lent” și „indecis” și că a ratat oportunitățile pentru un armistițiu permanent și pentru „înfrângerea decisivă a Hamas”: „Netanyahu nu a făcut nimic. Oficialii au pierdut timp și au irosit câștigurile militare”.

„Nu există o soluție perfectă”, dar ostaticii trebuie să fie prioritari

Planului lui Netanyahu i s-a opus și șeful Statului Major israelian, general-locotenent Eyal Zamir, avertizând că acesta riscă să ducă armata într-un impas periculos și să compromită salvarea ostaticilor rămași.

„Nu există o soluție perfectă”, dar mandatul guvernului este „să lupte pentru eliberarea ostaticilor”, suține Ruth Wasserman Lande, consilierul fostului președinte israelian Shimon Peres.

„Opriți războiul lui BB”

În Tel Aviv, protestatarii au afișat pe plajă, vizavi de consulatul SUA, mesajul „opriți războiul lui BB” (porecla premierului israelian în conturul capului lui Donald Trump, alături de o panglică galbenă, simbol al speranței pentru întoarcerea ostaticilor.

Arabia Saudită, deja unul dintre cei mai vocali susținători ai cauzei palestiniene, a „denunțat categoric crimele de înfometare, practicile brutale și epurarea etnică” împotriva acestora.

Washingtonul ocolește un răspuns clar

Nu a existat nicio declarație explicită din partea Casei Albe sau a lui Donald Trump privind planul lui Netanyahu, însă, întrebat dacă Donald Trump a fost informat în avans despre intenția Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, JD Vance a declarat că obiectivele SUA sunt foarte clare: „Vrem să facem în așa fel încât Hamas să nu mai poată ataca oameni nevinovați și vrem să rezolvăm problemele umanitare din Gaza”.