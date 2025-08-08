Liderii Armeniei și Azerbaidjanului se întâlnesc astazi la Casa Albă pentru a semna acordul de pace

Trump a spus că premierul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev vor semna, de asemenea, acorduri cu SUA pentru a „urmări împreună oportunități economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud”, scrie AP.

„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum. (S-a întâmplat – n.r.) datorită lui „TRUMP””, a scris Trump joi seara pe site-ul său Truth Social.

Acordul potențial ar putea pune capăt deceniilor de conflict și ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea coridoarelor de transport cheie din Caucazul de Sud, care sunt închise de la începutul anilor 1990.

Trei oficiali americani, care nu erau autorizați să vorbească public înainte de anunț și au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că acordurile includ o realizare majoră, și anume stabilirea unui coridor de tranzit cheie în regiune, care a constituit un obstacol în negocierile de pace.

Potrivit oficialilor, acordul ar acorda Statelor Unite drepturi de închiriere pentru dezvoltarea coridorului și denumirea acestuia „Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională”.

Acesta ar lega Azerbaidjanul de regiunea Nakhchivan, care este separată de restul țării de o porțiune de 32 de kilometri (20 de mile) din teritoriul Armeniei.

Se preconizează că acest coridor de tranzit va include în cele din urmă o linie feroviară, conducte de petrol și gaze și linii de fibră optică, permițând circulația mărfurilor și, în cele din urmă, a persoanelor. Acordul nu prevede ca SUA să plătească pentru construirea coridorului de tranzit, ci ca acesta să fie dezvoltat de corporații private.

Acordul a fost încheiat după o vizită efectuată la începutul acestui an de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, în capitala Azerbaidjanului, Baku, și după continuarea discuțiilor între părți.