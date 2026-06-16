Liderii G7 se angajează să sprijine Ucraina și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei

Declarația liderilor G7 privind problemele geopolitice, publicată de Palatul Élysée, precizează că aceștia s-au angajat să consolideze sancțiunile rusești, „inclusiv pe cele privind sectoarele petrolului și gazelor”, potrivit CNN.

„Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a lua măsuri suplimentare, deoarece președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, continuă declarația.

În ceea ce privește Iranul, liderii au declarat că „susțin” acordul încheiat între Washington și Teheran și „sunt pregătiți să contribuie la implementarea acestuia”, solicitând în același timp „un acord diplomatic robust și cuprinzător de continuare”.

Liderii au mai spus că sprijină eforturile Libanului de a dezarma Hezbollah „printr-un armistițiu imediat și robust”. Iar în Gaza, au spus că își vor intensifica eforturile umanitare și de reconstrucție.

În regiunea Indo-Pacifică, liderii au declarat că se opun „oricărui încercări unilaterale de a schimba status quo-ul, în special prin forță sau coerciție, în Mările Chinei de Est și de Sud și peste Strâmtoarea Taiwan”.