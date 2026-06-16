Prima pagină » Știri externe » Liderii G7 se angajează să sprijine Ucraina și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei

Liderii G7 se angajează să sprijine Ucraina și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei

Liderii Grupului celor Șapte (G7) au declarat „sprijin neclintit pentru Ucraina”, inclusiv acordul de a crește asistența pentru apărare aeriană către Kiev și de a intensifica presiunea economică asupra Rusiei - angajamente remarcabile pe care președintele Donald Trump le-a semnat.
Liderii G7 se angajează să sprijine Ucraina și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei
Donald Trump, la summitul G7 din Franța. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 02:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarația liderilor G7 privind problemele geopolitice, publicată de Palatul Élysée, precizează că aceștia s-au angajat să consolideze sancțiunile rusești, „inclusiv pe cele privind sectoarele petrolului și gazelor”, potrivit CNN.

„Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a lua măsuri suplimentare, deoarece președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, continuă declarația.

În ceea ce privește Iranul, liderii au declarat că „susțin” acordul încheiat între Washington și Teheran și „sunt pregătiți să contribuie la implementarea acestuia”, solicitând în același timp „un acord diplomatic robust și cuprinzător de continuare”.

Liderii au mai spus că sprijină eforturile Libanului de a dezarma Hezbollah „printr-un armistițiu imediat și robust”. Iar în Gaza, au spus că își vor intensifica eforturile umanitare și de reconstrucție.

În regiunea Indo-Pacifică, liderii au declarat că se opun „oricărui încercări unilaterale de a schimba status quo-ul, în special prin forță sau coerciție, în Mările Chinei de Est și de Sud și peste Strâmtoarea Taiwan”.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da