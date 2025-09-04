Liderul nord coreean, Kim Jong Un anunță „sprijin deplin” armatei ruse

Anunțul a fost făcut joi, de presa de stat de la Phenian, la o zi după întrevederea bilaterală dintre Kim și Putin.

Declarațiile și întrevederile au loc pe fondul intensificării cooperării dintre Moscova și Phenian, Coreea de Nord devenind un aliat cheie al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord a furnizat artilerie, rachete și mii de soldați, în baza Acordului de Parteneriat Strategic Cuprinzător semnat în iunie 2024, care prevede sprijin reciproc în caz de agresiune.

Phenianul a trimis peste 10.000 de militari pe frontul din Ucraina, iar serviciile de informații sud-coreene anunță că Phenianul are planuri de a trimite încă 6.000 de soldați, după ce deja 1.000 de geniști au ajuns pe front.

La întâlnirea din Beijing, Putin a mulțumit lui Kim pentru sprijin și a elogiat „eroismul” trupelor nord-coreene.