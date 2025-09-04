Xi Jinping și Kim Jong Un s-au întâlnit pentru discuții la o zi după demonstrația fără precedent de unitate cu Putin, la parada militară chineză

Xi și Kim și-au început întâlnirea joi la Marele Palat al Poporului, a raportat presa de stat chineză, în cadrul primei lor întâlniri oficiale din ultimii șase ani. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată la Phenian în 2019, în timpul primei vizite de stat a lui Xi în Coreea de Nord.

Xi, Putin și Kim au ocupat locul central la parada militară a Chinei care a marcat miercuri 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit CNN.

Trio-ul, care nu mai apăruse niciodată împreună în public, a format fața sfidătoare a unui bloc emergent de lideri iliberali hotărâți să respingă regulile occidentale și să încline balanța globală a puterii în favoarea lor.

Parada, la care au participat liderii a 26 de țări, inclusiv Iran, Pakistan și Belarus, i-a oferit lui Kim, supus unor sancțiuni severe, o șansă rară de a sta alături de greii politici pe scena mondială.

Demonstrația uluitoare a puterii militare a Chinei a încununat zilele de diplomație și fast ale lui Xi pentru a-și promova țara ca lider global alternativ la Statele Unite, într-un moment în care președintele Donald Trump răstoarnă alianțele americane și duce un război comercial.

După paradă, Kim și Putin s-au întâlnit timp de două ore și jumătate în culise, unde au discutat despre planuri de cooperare „pe termen lung”, potrivit mass-media de stat nord-coreeană. Putin a lăudat trupele nord-coreene care luptă alături de forțele ruse în Ucraina, l-a invitat pe Kim să viziteze Rusia și l-a condus cu o îmbrățișare.

China, protectoarea Coreei de Nord

China este de zeci de ani principalul protector politic și economic al Coreei de Nord, reprezentând peste 95% din totalul comerțului său și oferind o linie de salvare crucială pentru economia sa puternic sancționată. Coreea de Nord este, de asemenea, singurul aliat oficial al Chinei, cu un tratat de apărare reciprocă semnat în 1961.

Însă, pe măsură ce Phenianul și-a extins considerabil programele nucleare și de rachete de la începutul anilor 2000, unii analiști de politică externă din Beijing au început să considere Coreea de Nord mai degrabă o povară decât un aliat strategic.

În ultimii ani, Coreea de Nord s-a apropiat de Rusia, în contextul în care Putin a apelat la Kim pentru arme și trupe pentru a-și susține războiul împotriva Ucrainei. Anul trecut, cei doi lideri au semnat un pact de apărare reciprocă istoric la Phenian, angajându-se să-și acorde reciproc asistență militară imediată în cazul unui atac – o mișcare care a neliniștit SUA și aliații săi asiatici.

Analiștii spun că Xi a urmărit probabil cu precauție modul în care Putin și Kim au forjat o nouă alianță care ar putea complica echilibrul fragil de securitate din Asia de Est, atrage mai mult atenția SUA asupra regiunii și submina eforturile Beijingului de a gestiona stabilitatea în Peninsula Coreeană.

Beijingul este îngrijorat că asistența acordată de Moscova Phenianului în schimbul armelor și trupelor sale – în special în domeniul tehnologiei militare – ar putea încuraja și întări și mai mult regimul imprevizibil al lui Kim, care a accelerat drastic dezvoltarea programelor de arme nucleare și rachete.

Parerea analiștilor

Edward Howell, lector de politică la Universitatea din Oxford, a declarat că China nu este „furioasă” din cauza apropierii dintre Coreea de Nord și Rusia, ci „îi provoacă greață, neliniște și disconfort”.

„La urma urmei, înainte de tratatul (de apărare reciprocă) dintre Rusia și Coreea de Nord… Coreea de Nord era singura țară cu care China avea un pact de apărare reciprocă și viceversa”, a spus el.

Dacă China ar fi fost cu adevărat supărată pe aprofundarea cooperării, ar fi putut să pună capăt acesteia, încetând să mai ajute Coreea de Nord să evite sancțiunile sau să mai permită războiul Rusiei prin comerțul cu bunuri cu dublă utilizare, a remarcat Howell.

„China nu a făcut niciunul dintre aceste lucruri și va continua să ajute Coreea de Nord să evite sancțiunile, abținându-se în același timp să se implice în orice dinamică Rusia-Coreea de Nord”, a spus el. „China vrea să se asigure că Coreea de Nord cunoaște dorința Beijingului de a-și menține influența asupra peninsulei, dar din partea Phenianului, acesta va continua să încerce să obțină beneficii atât de la Moscova, cât și de la Beijing”.