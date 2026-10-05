Liderul unei presupuse rețele neonaziste de abuzuri asupra copiilor, judecat la Paris

Rohan Rane, un cetățean indian în vârstă de 29 de ani care a venit în Franța pentru a studia la o școală de Afaceri din orașul Antibes, situat în sud-estul țării, înainte de a deveni antrenor de fitness, este descris de anchetatori drept liderul grupului, potrivit AFP, citată de France24.

El este judecat pentru acuzații care includ tortura sau acte de barbarie împotriva minorilor, extorcare organizată și difuzarea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Dacă va fi condamnat, riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Numeroase minore abuzate. Suspecții comunicau pe Discord

Se presupune că grupul ar fi abuzat numeroase fete tinere, majoritatea minore, în țări precum SUA, Olanda, Marea Britanie și Estonia.

Potrivit anchetatorilor, copilele au fost vizate de un grup de bărbați din Germania, Noua Zeelandă și SUA, care comunicau pe popularul serviciu de mesagerie Discord. Aceștia susțineau opinii rasiste și antisemite și își exprimau ostilitatea față de feministe și comunitatea LGBT+.