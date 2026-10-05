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Liderul unei presupuse rețele neonaziste de abuzuri asupra copiilor, judecat la Paris

Un bărbat de origine indiană a fost adus, luni, în fața instanței la Paris, fiind acuzat că a condus o rețea neonazistă de exploatare a copiilor, în cadrul căreia fete minore ar fi fost constrânse să întrețină relații sexuale online, dar și să se rănească.
Liderul unei presupuse rețele neonaziste de abuzuri asupra copiilor, judecat la Paris
Sursa foto: Pixabay. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
05 oct. 2026, 15:48, Știri externe
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Rohan Rane, un cetățean indian în vârstă de 29 de ani care a venit în Franța pentru a studia la o școală de Afaceri din orașul Antibes, situat în sud-estul țării, înainte de a deveni antrenor de fitness, este descris de anchetatori drept liderul grupului, potrivit AFP, citată de France24.

El este judecat pentru acuzații care includ tortura sau acte de barbarie împotriva minorilor, extorcare organizată și difuzarea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Dacă va fi condamnat, riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Numeroase minore abuzate. Suspecții comunicau pe Discord

Se presupune că grupul ar fi abuzat numeroase fete tinere, majoritatea minore, în țări precum SUA, Olanda, Marea Britanie și Estonia.

Potrivit anchetatorilor, copilele au fost vizate de un grup de bărbați din Germania, Noua Zeelandă și SUA, care comunicau pe popularul serviciu de mesagerie Discord. Aceștia susțineau opinii rasiste și antisemite și își exprimau ostilitatea față de feministe și comunitatea LGBT+.

Cazul a fost declanșat în noiembrie 2020 de un raport al Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați.

Victimele, încurajate să-și provoace răni

Organizația americană de protecție a copiilor a descoperit pe internet imagini cu o fetiță de 12 ani cu pieptul dezgolit, în timp ce un alt utilizator o încuraja să-și graveze numele „Rohan” pe corp.

Cinci femei americane, cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, s-au alăturat procesului în calitate de părți civile și urma să depună mărturie prin videoconferință în această săptămână.

Potrivit unui document judiciar publicat de Departamentul de Justiție al SUA, grupul online denumit CVLT promova „neonazismul, nihilismul și pedofilia ca principii fundamentale”.

Procesul se va desfășura cu ușile închise

Luni, Tribunalul Penal din Paris a dispus ca procesul să se desfășoare cu ușile închise.

Decizia a fost luată în ciuda cererii de desfășurare a unui proces public formulată de Hippolyte Marquetty, avocatul celor cinci victime americane, și a venit ca urmare a unei solicitări din partea autorităților americane.

Conform hotărârii citite de președintele completului de judecată, grupul condus, se pare, de Rane, care a fost deosebit de activ în Statele Unite, încercase deja să intimideze victimele și martorii și amenințase procurorii americani.

Instanța a invocat, de asemenea, riscul de a ofensa moralitatea publică, subliniind că se preconiza ca, în cadrul procesului programat să se desfășoare până vineri, să fie proiectate înregistrări video care arătau torturarea și umilirea victimelor, adesea cu vârsta sub 15 ani.

Susținut de organizații de protecție a copiilor, Marquetty s-a opus fără succes desfășurării procesului cu ușile închise, argumentând că era „paradoxal” ca un inculpat acuzat de izolarea victimelor sale să fie judecat cu ușile închise.

El a afirmat că clienții săi considerau că este important să se sensibilizeze opinia publică cu privire la pericolele cu care se confruntă adolescentele pe rețelele de socializare.

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