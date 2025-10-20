Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România

Pare de necrezut, dar proiectul unui pod peste Dunăre, în localitatea austriacă Mauthausen, riscă să fie amânat din cauza prezenţei unor specii protejate, precum liliecii, ciocănitorile şi amfibienii.

Dacă în România autostrada Sibiu–Piteşti a fost oprită în 2020 din cauza gândacului „Morimus funereus”, acum, în Austria, un proiect major de infrastructură se confruntă acum cu o problemă similară. Construcţia unui nou pod peste Dunăre, în zona Mauthausen, lângă Linz, este ameninţată de descoperirea unor specii protejate de lilieci, ciocănitori şi amfibieni, care trăiesc în aria vizată de lucrări.

Potrivit publicaţiei austriece Heute, un raport recent al Curţii Administrative Federale din Austria susţine că măsurile de protecţie a speciilor propuse până acum sunt insuficiente. Acest document ar putea duce la întârzieri în construcţia podului, dacă autorităţile nu implementează urgent noi soluţii compensatorii, citează gandul.ro.

Gunther Steinkellner, consilierul pentru infrastructură al landului Austria Superioară, a declarat că „expertul numit de instanţă evaluează diferit impactul proiectului asupra protecţiei speciilor faţă de experţii promotorilor proiectului”.

La rândul său, Erika Wagner, directoarea Institutului de Drept al Mediului de la Universitatea Johannes Kepler din Linz, a explicat pentru postul public ORF că rapoartele de mediu au un rol esenţial în procedurile de aprobare:

„Se pot prescrie măsuri de atenuare sub formă de condiţii sau ar putea fi necesară crearea de zone de compensare pentru a îmbunătăţi şi proteja biodiversitatea”, a precizat Wagner.

Autorităţile din Austria Inferioară au transmis că evaluarea impactului asupra mediului s-ar putea amâna, iar data de începere a construcţiei nu mai poate fi estimată.

Podul existent, aflat deja într-o stare fragilă, este monitorizat constant şi ar putea necesita închidere totală în vara anului 2028 pentru reparaţii structurale. Planurile iniţiale prevedeau ca aceste lucrări să aibă loc după finalizarea noului pod, însă întârzierile actuale complică serios calendarul proiectului.

Situaţia hilară aminteşte de cazul României, unde, în 2020, Comisia Europeană ar fi suspendat temporar finanţarea autostrăzii Sibiu–Piteşti din cauza insuficienţei măsurilor de conservare în 11 situri Natura 2000.