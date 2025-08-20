Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnificație are pumnul ridicat în aer

Cei doi lideri s-au salutat, au pozat pentru fotografi în fața Casei Albe și au răspuns la întrebările reporterilor în Biroul Oval. În timp ce camerele de filmat au surprins interacțiunile dintre lideri, cuvintele pe care le-au rostit nu au fost singura parte a poveștii, porivit HuffPost.

Experții în limbajul corpului spun că gesturile fizice, posturile și atingerea lui Trump au dezvăluit o dinamică complicată a puterii ― una care l-a pus adesea pe Zelenski în defensivă.

Unul dintre momentele cele mai notabile pentru experții în limbajul corpului a fost atunci când Trump a ridicat pumnul în aer în momentul în care Zelenski a sosit la Casa Albă.

„Totul începe cu gestul de putere al lui Trump”, a spus Traci Brown, autoare și expertă în limbajul corpului. „El intenționează să dețină controlul total. Este foarte cordial cu Zelenski, îi complimentează costumul, dar își apropie mâinile prea mult de spațiul personal al lui Zelenski, cu palma aproape sub bărbie. Acesta este un semn de control”.

Ridicarea pumnului este o „mișcare simbolică de lovire”, potrivit lui Patti Wood, expert în limbajul corpului și comunicarea nonverbală și autor al cărții „SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma” (SNAP: Cum să profiți la maximum de prima impresie, limbajul corpului și carisma).

„În mod subconștient, asta înseamnă că simte că se pregătește pentru o luptă și că trebuie să se apere”, a spus ea. „Este un exemplu de ceea ce se numește armă simbolică. Și pentru că este primul lucru pe care îl face ca răspuns la această întâlnire, asta îl face mult mai puternic”.