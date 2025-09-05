Lituania avertizează că bruiajele GPS sunt o amenințate reală și în creștere din partea Rusiei

Printre numeroasele activități ostile, punerea în pericol a unui avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene este cea mai clară ilustrare a acestei amenințări”, a declarat ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Oficialul a subliniat că acțiunile ostile nu sunt incidente izolate.

Ambasadorul Lituaniei la UE, Nerijus Aleksiejūnas, a adăugat că navele comerciale au refuzat uneori intrarea în portul Klaipėda din motive de siguranță, iar piloții sunt supuși unui stres considerabil, necesitând instruire suplimentară. Acesta a menționat și riscurile din activitățile agricole prin oprirea sistemelor inteligente de drenaj.

Autoritatea lituaniană de reglementare a comunicațiilor a anunțat că n luna august peste 1.000 de aeronave și 33 de nave lituaniene au întâmpinat astfel de probleme.

Lituania avertizează că Rusia intensifică aceste acțiuni cu surse din Kaliningrad care au o rază de 400 de kilometri.

Autoritățile de la Vilnius au adus subiectul pe agenda Uniunii Europene susținând că blocul trebuie să ofere un răspuns colectiv.