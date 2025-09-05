Prima pagină » Știri externe » Lituania avertizează că bruiajele GPS sunt o amenințate reală și în creștere din partea Rusiei

Autoritățile de la Vilnius susțin că perturbările privind semnalului GPS afectează transportul civil, infrastructura critică și economia, iar incidentele nu sunt izolate ci acțiuni de război hibrid din partea Rusiei, conform Politico.
Lituania avertizează că bruiajele GPS sunt o amenințate reală și în creștere din partea Rusiei
05 sept. 2025

Printre numeroasele activități ostile, punerea în pericol a unui avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene este cea mai clară ilustrare a acestei amenințări”, a declarat ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Oficialul a subliniat că acțiunile ostile nu sunt incidente izolate.

Ambasadorul Lituaniei la UE, Nerijus Aleksiejūnas, a adăugat că navele comerciale au refuzat uneori intrarea în portul Klaipėda din motive de siguranță, iar piloții sunt supuși unui stres considerabil, necesitând instruire suplimentară. Acesta a menționat și riscurile din activitățile agricole prin oprirea sistemelor inteligente de drenaj.

Autoritatea lituaniană de reglementare a comunicațiilor a anunțat că n luna august peste 1.000 de aeronave și 33 de nave lituaniene au întâmpinat astfel de probleme.

Lituania avertizează că Rusia intensifică aceste acțiuni cu surse din Kaliningrad care au o rază de 400 de kilometri.

Autoritățile de la Vilnius au adus subiectul pe agenda Uniunii Europene susținând că blocul trebuie să ofere un răspuns colectiv.