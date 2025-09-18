Lovitură grea pentru libertatea presei în Maldive: Jurnaliștii riscă amenzi mari, iar redacțiile pot fi închise

Libertatea presei din Maldive este grav amenințată, după ce președintele Mohamed Muizzu a ratificat joi o lege controversată care permite autorităților să aplice amenzi usturătoare jurnaliștilor și instituțiilor media, precum și să suspende sau chiar să închidă temporar sau permanent redacțiile care încalcă prevederile noii legislații.

Noua lege, denumită oficial „Legea privind reglementarea presei și a difuzării în Maldive”, a fost adoptată de Parlament cu o majoritate clară: 60 din cei 93 de parlamentari au votat pentru, iar membrii opoziției au fost evacuați din sală în urma protestelor.

Amenzi mari și măsuri drastice împotriva presei

Potrivit noilor reglementări, jurnaliștii pot fi amendați cu până la 1.620 de dolari, iar instituțiile media riscă sancțiuni de până la 6.485 de dolari. În baza textului legislativ, autoritățile au dreptul să suspende licențele de funcționare, să inițieze procese pentru anularea acestora sau chiar să intervină direct în timpul transmisiunilor, dacă consideră că prevederile sunt încălcate.

„Legea permite autorităților să oprească transmisiuni în curs dacă sunt văzute ca încălcând prevederile”, se arată în declarația oficială emisă de biroul președintelui, citată de Associated Press.

Criterii vagi și supraveghere strictă

Actul normativ, aprobat de Parlament și ratificat ulterior de președinte, respectarea Constituției, a religiei islamice, a securității naționale, a valorilor sociale, precum și protecția onoarei personale și a drepturilor omului. Un comitet de șapte membri va fi desemnat pentru a monitoriza respectarea legii și pentru a ancheta eventualele abateri.

Mai mult, autoritățile vor putea suspenda licențele media până la finalizarea anchetelor, vor putea intenta acțiuni în justiție pentru anularea licențelor, sau chiar să trimită poliția pentru a opri transmisiunile în direct, dacă se consideră că acestea contravin noii legi.

Instabilitate cronică într-o democrație recentă

Maldive, o țară cunoscută mai ales pentru turismul de lux, are o istorie democratică relativ recentă. În 2008, țara a devenit oficial o democrație multipartidă, punând capăt celor 30 de ani de guvernare autocratică a președintelui Maumoon Abdul Gayoom.

Tranziția către democrație a fost însă marcată de instabilitate politică, confruntări între puterile statului, demisii forțate ale președinților și acuzații de corupție și abuzuri din partea succesivelor administrații.

Între 2012 și 2018, mai mulți lideri ai opoziției au fost arestați sau forțați să părăsească țara, ceea ce a atras critici internaționale privind respectarea statului de drept.

Un pas înapoi pentru democrație

Criticile la adresa noii reglementări vin tocmai din cauza acestui trecut politic agitat: opoziția și reprezentanți ai societății civile acuză că această lege este o regresie gravă în parcursul democratic al țării, subminând grav libertatea de exprimare și independența presei.

La decizia instanței, legislația penală a Maldivelor permite transformarea amenzilor neachitate în pedepse cu închisoarea.