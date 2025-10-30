Lovitură pentru extrema dreaptă din Țările de Jos: Partidul centrist D66 câștigă alegerile parlamentare

Partidul centrist D66 a înregistrat un avans semnificativ în alegerile parlamentare din Țările de Jos, depășind formațiunea de extremă dreapta a lui Geert Wilders și poziționându-se drept principalul candidat pentru formarea viitorului guvern.

Cu 98% din voturi numărate, D66 și Partidul Libertății (PVV) al lui Wilders sunt aproape la egalitate, fiecare cu 26 de locuri din cele 150 din camera inferioară a Parlamentului.

Totuși, D66 are un avans de aproximativ 2.300 de voturi, dintr-un total de zece milioane exprimate.

Rezultatul reprezintă o lovitură pentru Wilders, care în 2023 obținuse un scor record și formase o coaliție conservatoare, potrivit Reuters.

De această dată, toate partidele mari au exclus posibilitatea de a guverna alături de el, după ce liderul populist a provocat prăbușirea ultimei coaliții în vară.

Partidul D66 ar putea da cel mai tânăr premier din istoria țării

Victoria D66 deschide calea pentru Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, care ar putea deveni cel mai tânăr premier din istoria țării.

„Am demonstrat că se poate învinge populismul și extrema dreaptă”, a spus Jetten în fața susținătorilor.

D66 aproape și-a triplat numărul de locuri în Parlament, beneficiind de o creștere spectaculoasă a popularității lui Jetten, care a făcut campanie pe teme precum criza locuințelor, investițiile în educație și o abordare echilibrată a imigrației.

În contrast, Geert Wilders s-a declarat dezamăgit și a cerut „claritate totală” privind rezultatul final. „Atâta timp cât nu este 100% clar, D66 nu poate prelua conducerea. Vom face tot ce putem pentru a împiedica asta”, a scris el pe platforma X.