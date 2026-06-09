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Lovitură pentru Kiev. Noul guvern al Bulgariei vrea să oprească livrările de arme către Ucraina

Noul guvern al Bulgariei intenționează să pună capăt livrărilor de arme către Ucraina, o decizie care ar contraveni încercărilor Uniunii Europene de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
Lovitură pentru Kiev. Noul guvern al Bulgariei vrea să oprească livrările de arme către Ucraina
Iulian Moşneagu
09 iun. 2026, 14:01, Știri externe
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Ucraina are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai mult armament”, le-a declarat marți jurnaliștilor, la Sofia, ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov. El a pledat pentru o „pace justă, care să fie definită de ambele părți participante la conflict”, conform Bloomberg.

Radev se opune sprijinului militar pentru Kiev

Comentariile sale reflectă poziția premierului Rumen Radev, potrivit căruia războiul nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Radev, fost comandant al forțelor aeriene și președinte până în ianuarie, s-a opus în repetate rânduri sprijinului militar acordat de UE Kievului.

El a cerut, de asemenea, ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea afectează economia europeană. Premierul, care a preluat funcția luna trecută, a promis să sporească rolul Bulgariei în deciziile comune europene.

Bulgaria este unul dintre cei mai mari producători din UE de muniție compatibilă cu armele de tip sovietic, folosite pe scară largă de Ucraina la începutul războiului. Deși Sofia a refuzat oficial să trimită direct ajutor militar, muniția produsă în Bulgaria a ajuns pe front prin exporturi către alte state membre ale UE.

Din 2022, Bulgaria a trimis 13 pachete de ajutor militar, dar valoarea și conținutul acestora au fost clasificate.

Planul de oprire a sprijinului vine la doar câteva zile după ce liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii i-au cerut președintelui rus Vladimir Putin să accepte o încetare imediată și completă a focului, care să permită începerea negocierilor pentru un acord de pace durabil.

Stoyanov pune sub semnul întrebării rolul UE ca mediator

Putin a respins apelul liderului ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni.

Deși rolul UE în procesul de pace este „extrem de important”, Stoyanov a spus că „ar fi dificil ca acesta să fie rolul unui mediator, din moment ce UE a asistat Ucraina în eforturile sale în acest război”.

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