Câte tentative de asasinat au fost la adresa lui Zelenski. Liderul de la Kiev participă la Summitul Balticilor, pe tărâm „sigur”

Estonia prezidează astăzi formatul de cooperare NB8, iar sprijinirea Ucrainei este unul dintre principalele subiecte ale președinției. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține la Summitul de Cooperare Nordico-Baltică (NB8) că este pregătit să înceapă negocierile de aderare ale Ucrainei la UE în această vară.
În paralel, presa din Estonia susține că Zelenski este astăzi pe pământ sigur, având în vedere tentativele de asasinat la adresa sa.
Zelenski a fost o țintă pentru Rusia chiar înainte de începerea invaziei la scară largă din 24 februarie 2022. CNN a descris în februarie anul acesta că eliminarea lui Zelenski a fost o parte cheie a planului Rusiei de a prelua controlul asupra Ucrainei în câteva zile. Acest lucru ar fi necesitat uciderea sau capturarea lui Zelenski înainte ca acesta să poată fugi, dar Zelenski nu avea de gând să părăsească Kievul, postând o înregistrare video în timpul atacurilor inițiale în care declara: „Suntem aici”.
O sursă apropiată președintelui a declarat pentru CNN că agenții ruși închiriaseră apartamente în imediata apropiere a biroului prezidențial înainte de începerea unui război de amploare pentru a se pregăti pentru o tentativă de asasinat asupra șefului statului.
La acea vreme, serviciile de informații ale Ucrainei și Serviciul de Securitate al Statului (UDO), care îl protejează pe președinte, au fost pregătite și tentativa de asasinat nu a avut succes. În 2022, s-au tras chiar focuri de armă în biroul prezidențial, lăsând cadavre pe podea.
„Au fost oameni care au vrut să mă omoare (pe mine), au fost împușcături și așa mai departe. Unii oameni au fost uciși aici, în biroul prezidențial, alții ne protejau”, a spus Zelenski.
Zelenski și echipa sa de apărare nu au precizat dacă morții erau ruși, sau ucraineni.
Însuși Zelenski a confirmat cel puțin cinci sau șase tentative de asasinat. El a supraviețuit la cel puțin trei dintre primele tentative în prima săptămână a războiului. Acestea ar fi fost efectuate de mercenari ruși Wagner și forțe speciale cecene sub conducerea lui Ramzan Kadîrov.
Tentativa grupării Wagner de a se infiltra la Kiev ar fi fost dejucată de informațiile primite de serviciul de securitate ucrainean SBU despre planul de asasinat de la un agent ucrainean care se ascundea în rândurile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).
În mai 2024, serviciul de securitate SBU al Ucrainei a anunțat că a dejucat un alt complot de asasinat rusesc, în care au fost acuzați doi ofițeri ai serviciului de securitate de stat UDO, recrutați de FSB. Ofițerii ar fi fost însărcinați cu recrutarea cuiva din echipa de securitate a lui Zelenski care ar fi dispus să-l răpească sau să-l ucidă pe președinte. Când complotul a fost demascat, Zelenski l-a demis pe șeful UDO.
Una dintre cele mai notorii tentative de a-l ataca pe Zelenski a avut loc pe 17 aprilie 2024, în Polonia, când președintele ucrainean urma să sosească pe aeroportul Rzeszów. „Sarcina era eliminarea fizică a președintelui Zelenski pe aeroportul Rzeszów. Au fost luate în considerare mai multe metode. Una implica o dronă FPV, cealaltă un lunetist”, a declarat Vasyl Malyuk, pe atunci șeful SBU.
Potrivit lui Maljuk, atacul a fost comis de un soldat polonez retras, recrutat de FSB cu zeci de ani în urmă. El a adăugat că bărbatul credea cu tărie în „cauza sovietică”. Suspectul, Pawel K., a fost pus sub acuzare pe 19 mai anul trecut, iar procedurile sunt încă în desfășurare.
Conform declarațiilor anterioare ale consilierului prezidențial Mykhailo Podoljak, numărul tentativelor de asasinat ajunge la peste 12.