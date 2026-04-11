Lui Trump îi place să aleagă câștigători în alegeri străine. Orbán, cel mai mare test de până acum

Vicepreședintele JD Vance a făcut o vizită de două zile la Budapesta. L-a pus pe Trump la difuzor în fața a peste 1.000 de susținători ai lui Orbán. Președintele american a postat joi seara pe Truth Social: „Ungaria: IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBÁN”, notează AP.

Vineri, a promis că SUA sunt „gata să folosească întreaga putere economică” pentru a sprijini economia Ungariei dacă Orbán câștigă.

O relație construită din 2016

Orbán a fost primul lider european care l-a susținut pe Trump în 2016. A rămas aliat chiar și în perioada de exil politic a republicanului. L-a vizitat în sudul Floridei și l-a susținut din nou în 2024. „Iubesc Ungaria și îl iubesc pe Viktor”, a declarat președintele american săptămâna aceasta.

Recompense și sancțiuni: modelul Trump

Implicarea SUA în alegerile din Ungaria nu este un caz izolat. În Argentina, administrația a finalizat o linie de swap valutar de 20 de miliarde de dolari înainte de alegeri. Trump a avertizat direct: „Dacă pierde, nu vom fi generoși cu Argentina”.

Milei a câștigat.

În Honduras, Trump și-a exprimat preferința pentru candidatul conservator Nasry Asfura. A grațiat și un fost președinte condamnat pentru trafic de droguri, cu câteva zile înainte de scrutin. Asfura a câștigat.

„Fără precedent” – ce spun criticii

James Lindsay, de la Consiliul pentru Relații Externe, afirmă că implicarea lui Trump este „pur și simplu diferită” față de orice alt președinte american. David Pressman, fost ambasador al SUA la Budapesta, consideră că acest tip de relație „devalorizează cu adevărat” legăturile diplomatice.

Casa Albă respinge criticile. „Președintele Trump nu ascunde pe cei pe care îi susține”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Orbán era în urmă în sondaje înaintea votului

Scrutinul de duminică este cel mai important test al puterii politice externe a lui Trump. Orbán se afla în urmă în sondajele independente. Trump – ale cărui inițiative privind Groenlanda și Iranul l-au făcut nepopular în Europa – ar putea avea mai puțină influență decât a calculat.