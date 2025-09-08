Macron condamnă atentatul din Ierusalim și cere o soluție politică

„Spirala violenței trebuie să se încheie. Doar o soluție politică va permite revenirea păcii și stabilității pentru toți din regiune”, a adăugat pe rețeaua X președintele francez, ale cărui relații cu autoritățile israeliene sunt mai mult decât tensionate din cauza deciziei sale de a recunoaște statul palestinian.

Luni dimineață, un atac armat a avut loc la intrarea nordică în Ierusalim, într-o intersecție aglomerată, unde doi atacatori au deschis focul asupra unui autobuz. Potrivit paramedicilor, cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 15 rănite, dintre care șase grav. Poliția a anunțat că agresorii au fost uciși, iar martorii au descris scene de haos, cu oameni fugind din stația de autobuz și victime întinse pe șosea, în timp ce zona era acoperită de cioburi de sticlă.