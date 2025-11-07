Macron: Lupta împotriva narcotraficanţilor se rezolvă prin „respectarea suveranităţii fiecăruia”

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat vineri că lupta împotriva traficanţilor de droguri trebuie să „respecte suveranitatea statelor”, în cadrul unei conferinţe de presă la Mexico cu omologul său mexican, Claudia Sheinbaum.

„Lupta împotriva traficanţilor de droguri este o cauză care ne leagă pe toţi”, a declarat el, dar „se rezolvă prin cooperarea între state suverane şi respectarea suveranităţii fiecăruia”, potrivit Le Figaro.

Statele Unite efectuează de la începutul lunii septembrie lovituri aeriene regulate în Pacific şi mai ales în Caraibe împotriva navelor pe care le prezintă ca aparţinând traficanţilor de droguri.