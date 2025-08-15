Macron și Zelenski vor avea o întâlnire după summitul Trump-Putin din Alaska

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au convenit să se întâlnească după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat, vineri, canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, conform The Kyiv Independent.

Acordul ar fi fost încheiat după ce Macron și Zelenski au făcut un schimb de mesaje în orele dinaintea întâlnirii Trump-Putin. Palatul Elysee a descris dialogul dintre cei doi lideri ca fiind „strâns și constant”, dar nu a oferit o dată sau locație precisă pentru întâlnirea ulterioară.

Zelenski a călători, miercuri, în Germania și în Regatul Unit, joi, pentru a se consulta cu aliații europeni.

După discuțiile cu cancelarul german Friedrich Merz, Zelenski a avut, miercuri, o videoconferință cu Trump și lideri europeni.

În Regatul Unit, Zelenski a purtat discuții față în față cu premierul britanic Keir Starmer.

Trump îl va întâmpina personal pe Putin la baza militară americană Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Discuțiile vor include un mic dejun și negocieri, acoperind teme legate de Ucraina, securitatea globală și cooperarea economică.