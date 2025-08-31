Maia Sandu: Limba română are puterea de a ne uni

Preşedinta Maia Sandu a transmis sâmbătă un mesaj de apreciere şi încurajare participanţilor la „Marea Dictare Naţională”, organizată în centrul Chişinăului, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

„Limba română ne poate apropia unii de alţii, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni şi de a ne ajuta să construim împreună o societate mai solidară şi mai puternică”, a declarat şefa statului.

Maia Sandu le-a mulţumit participanţilor pentru grija şi dragostea faţă de limba română, subliniind că toţi cei care au ales să ia parte la dictare sunt câştigători.

„Indiferent de rezultatele pe care le veţi obţine, sunteţi cu toţii câştigători, pentru că vă pasă de felul în care scrieţi şi pentru că aţi ales să luaţi parte la această sărbătoare”, a spus ea.

În încheiere, preşedinta a adresat un mesaj festiv: „Să urăm cu toţii limbii române un călduros la mulţi ani!”.