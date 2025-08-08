Majorările taxelor sunt inevitabile, spun economiștii britanici

Guvernul Regatului Unit se ferește să recunoască public, dar în toamnă ar putea anunța creșteri semnificative de taxe pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la peste 40 de miliarde de lire sterline și pentru a respecta regulile fiscale autoimpuse.

Un raport al Institutului Național pentru Cercetări Economice și Sociale (NIESR), citat de CNBC, arată că „singura pârghie disponibilă” pentru echilibrarea finanțelor este o creștere „moderată, dar susținută” a impozitelor.

Prins între promisiuni și realitate fiscală

Guvernul nu este pe drumul cel bun pentru a respecta regula stabilității”, spun analiștii, precizând că ministrul de finanțe, Rachel Reeves, se confruntă cu „o trilemă imposibilă”: nu poate, în același timp, să își respecte regulile fiscale, să își onoreze angajamentele de cheltuieli și să evite majorarea taxelor pentru „oamenii care muncesc”.

Premierul Keir Starmer a refuzat să excludă creșteri ale TVA-ului, impozitului pe venit și impozitului pe profit: „Bugetul va fi prezentat mai târziu în acest an, iar atunci ne vom anunța planurile” , a spus el, adăugând că nu recunoaște cifrele prezentate de economiști.

Indiferent de opțiune, povara va cădea pe veniturile modeste

Printre măsurile discutate se numără extinderea pragurilor de impozitare pe venit, reducerea plafonului de 20.000 de lire pentru conturile de economii ISA, care nu sunt impozitate până acum, sau creșterea impozitului pe câștigurile de capital. Economiștii britanici avertizează însă că acestea ar afecta disproporționat gospodăriile cu venituri mici și ar putea descuraja economisirea.

O altă opțiune ar fi inversarea reducerilor contribuțiilor de asigurări sociale pentru angajați, dar aceasta ar încălca promisiunile electorale și ar crește șomajul, descurajând crearea de locuri de muncă.

Orice măsură ar decide șefa finanțelor – să majoreze impozitul pe profit sau să reducă facilitățile pentru companii – aceasta ar fi în contradicție cu angajamentul de a menține plafonul maxim al impozitului la 25%, afectând fără îndoială încrederea mediului de afaceri.