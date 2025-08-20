Malaezia: Statul amenință cu închisoarea bărbații musulmani care lipsesc de la rugăciunile de vineri

Conform legii sharia din această provincie, infractorii aflați la prima abatere pot fi închiși până la doi ani și amendați cu 3.000 de ringgit (527 euro), sau ambele, potrivit noilor reguli anunțate, luni, de partidul aflat la guvernare Pan-Malaysian Islamic Party (PAS).

Anterior, cei care lipseau de la trei rugăciuni de vineri consecutive riscau maximum șase luni de închisoare sau o amendă de până la 1.000 de ringgit (176 euro).

Credincioșii vor fi atenționați prin afișe în moschee, iar aplicarea legii va depinde de sesizările publicului și patrule religioase în operațiuni comune cu Departamentul pentru Afaceri Islamice din Terengganu.

„Legi ca aceasta dau o reputație proastă Islamului”, a declarat Phil Robertson, director al Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA). „Libertatea religiei și a convingerilor include și libertatea de a nu crede sau de a nu participa, deci autoritățile din Terengganu abuzează flagrant drepturile omului cu această lege draconică”, a adăugat el, subliniind că premierul Anwar Ibrahim ar trebui să revoce sancțiunile.

Un membru al adunării legislative a statului Terengganu, Muhammad Khalil Abdul Hadi, a declarat pentru ziarul local Berita Harian că pedepsele vor fi aplicate doar ca ultimă soluție.

„Această reamintire este importantă pentru că rugăciunile de vineri nu sunt doar un simbol religios, ci și o expresie a ascultării în rândul musulmanilor”, a spus el.

Legislația a fost adoptată pentru prima dată în 2001 și modificată în 2016 pentru a include pedepse mai dure pentru infracțiuni precum nerespectarea Ramadanului și hărțuirea femeilor în public.