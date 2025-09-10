Guvernul austriac propune interzicerea vălului islamic în școli pentru minore sub 14 ani

Interzicerea vălului islamic în școlile austriece

Guvernul austriac a aprobat miercuri un proiect de lege prin care interzice fetelor sub 14 ani purtarea vălului islamic în școlile publice sau private, prevăzând amenzi de până la 1.000 de euro în caz de nerespectare, relatează EFE.

„Vălul purtat de copile limitează vizibilitatea și libertatea fetelor, fiind în mod clar un semn de opresiune”, a declarat ministrul Integrării, conservatoarea Claudia Plakolm, în fața presei.

Executivul, format din conservatori, social-democrați și liberali, argumentează în propunerea sa că minorele „trebuie protejate de segregare și opresiune”, relatează televiziunea publică austriacă ORF.

Proiectul de lege prevede un sistem gradual de control al încălcărilor. Conducerile școlilor vor discuta mai întâi cu elevele și vor informa părinții sau tutorii.

Dacă încălcarea persistă, vor interveni autoritățile educaționale și, în cazuri extreme, se pot aplica sancțiuni administrative, cu amenzi între 200 și 1.000 de euro sau pedepse de până la 14 zile de închisoare.

Decizia Curții Constituționale

Curtea Constituțională a Austriei a anulat deja, în anul 2020, interdicția purtării vălului islamic în școlile primare, considerând că legea, adoptată în 2019 de fosta coaliție de conservatori și ultranaționaliști, încălca neutralitatea ideologică și religioasă a statului.

Instanța supremă a considerat că norma se referea doar la o singură religie, fără o justificare concretă, deoarece nu interzicea și alte simboluri religioase, precum cele ale evreilor sau sikhilor.

Comunitatea Religioasă Islamică din Austria (IGGÖ) a criticat, într-un comunicat, noul proiect de lege, amintind de sentința din 2020 și avertizând că această nouă tentativă subminează încrederea în statul de drept.

„În loc să întărească poziția copiilor, aceștia sunt stigmatizați și marginalizați. Este vorba despre o politică a simbolurilor făcută pe seama celor afectați”, se arată în nota publicată pe site-ul organizației.

Măsuri pentru a sprijini fetele din comunitatea islamică

Noua propunere legislativă este însoțită de măsuri pentru a sprijini fetele și pentru a educa băieții și bărbații în spiritul egalității, implicând profesorii, părinții și comunitatea islamică.

Partidul liberal Neos, care în 2019 s-a opus interdicției, susține acum că vălul este un simbol al sexualizării precoce și al devalorizării fetelor, în timp ce social-democrații (SPÖ) recunosc că este o intruziune în libertățile personale. Totuși, această formațiune argumentează că fetele sunt presate de rude și de colegii de sex masculin să poarte vălul, notează agenția APA.

Partidul ultranaționalist și xenofob FPÖ, primul în Parlament, a sprijinit această propunere, considerând-o un prim pas către o interdicție totală a vălului în școli, inclusiv pentru profesoare și elevele mai mari, precum și către un veto împotriva a ceea ce numește „islam politic”.