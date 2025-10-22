Elveția respinge interzicerea baticurilor musulmane în școli

Consiliul Federal al Elveției a decis să nu interzică purtarea vălului islamic de către elevele din școlile publice. În raportul publicat miercuri de Cancelaria Federală, executivul afirmă că „legea actuală asigură deja participarea tuturor fetelor la orele de școală, sport și înot”.

Inițiativa a pornit din Parlament, fiind propusă de o deputată din Partidul de Centru, o formațiune moderată elvețiană aflată între dreapta conservatoare și stânga liberală. Ea a cerut interzicerea hijabului în grădinițe și școli publice, pentru fetele mai mici de 16 ani, susținând că vălul islamic „exprimă supunerea și discriminarea fetelor musulmane” și contravine „egalității de șanse și libertății copilului”.

Deputata a explicat că școala trebuie să fie un spațiu în care toți copiii se pot dezvolta liberi, fără presiuni religioase sau culturale.

Fără ingerințe în libertatea religioasă

Guvernul a respins propunerea legislativă, argumentând că educația și reglementarea relației dintre stat și religie sunt competențe cantonale. „Statul și școala trebuie să rămână neutre față de toate simbolurile religioase”, a transmis Consiliul Federal.

Raportul subliniază că o interdicție generală asupra hijabului „nu ar fi conformă cu Constituția”, întrucât ar încălca libertatea religioasă garantată de legea fundamentală. Într-o decizie anterioară, Curtea Federală a stabilit că o asemenea măsură ar reprezenta „o ingerință disproporționată în libertatea religioasă”, fără să fie necesară „pentru buna desfășurare a procesului educațional sau pentru asigurarea egalității de șanse”.

În practică, costume întregi de baie și părul acoperit

Școala publică trebuie să rămână imparțială față de toate confesiunile religioase, dar și deschisă diversității, au comunicat oficialii elvețieni: „Este important ca statul – și, prin urmare, și școala – să se comporte neutru față de toate elevele și elevii în ceea ce privește simbolurile religioase”.

În practică, autoritățile elvețiene recomandă soluții flexibile pentru respectarea diversității culturale și religioase, de exemplu, permițând fetelor care urmează reguli religioase să participe la orele de înot purtând un costum de baie integral și căciulă de înot.

„Într-o societate liberă, regulile vestimentare ar trebui impuse doar cu reținere”, precizează Consiliul Federal.