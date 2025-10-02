Elveția introduce votul asistat tactil: Nevăzătorii își vor putea completa singuri buletinul de vot

La votul popular federal din 30 noiembrie 2025, alegătorii cu deficiențe de vedere sau nevăzători din cantonul Zürich vor putea să voteze fără ajutorul altor persoane. Ei vor folosi un șablon tactil reutilizabil, creat special pentru a le permite să-și exprime opțiunile în mod autonom și confidențial.

„Pentru prima dată, cetățenii cu deficiențe de vedere vor putea vota fără ajutor extern, cu respectarea deplină a secretului votului”, a comunicat joi Cancelaria Federală.

Each polling station is required to provide a tactile voting device (TVD) to help you mark your vote in the correct place. Magnifiers to enlarge the text on the ballot paper should also be available. 3/6 pic.twitter.com/N8L1vfAcn6 — RNIB (@RNIB) June 29, 2024

Inovație pentru acces egal la vot

Noul instrument electoral este o șablon din carton cu decupaje tactile pentru opțiunile „Da” și „Nu”, inscripționat atât în limbaj Braille, cât și în caractere tipărite, și se aliniază perfect cu buletinul de vot. Șablonul conține un cod QR, care oferă acces facil (online) la informații despre vot și la instrucțiuni audio.

Proiectul a fost dezvoltat de autoritățile federale în parteneriat cu Departamentul de Justiție din Zürich și asociațiile elvețiene pentru nevăzători. Pentru a-i verifica funcționalitatea și ușurința în utilizare, șablonul a fost testat în mai multe rânduri de persoane nevăzătoare.

Guvernul federal consideră această inovație „un pas important pentru respectarea drepturilor politice ale tuturor cetățenilor”.

Doar în Zürich, pentru început

În faza pilot, șabloanele de vot vor fi folosite exclusiv în cantonul Zürich, doar pentru voturile federale, când alegătorii se vor pronunța asupra a trei propuneri.

Prima este o inițiativă cetățenească ce propune introducerea unei taxe de 50% pe moștenirile și donațiile care depășesc 50 de milioane de franci elvețieni, pentru a finanța măsuri de protecție a climei. A doua, intitulată „Pentru o Elveție implicată”, urmărește întărirea angajamentului civic, nefiind susținută de Parlament și Guvern. Iar cea de-a treia propunere este un referendum lansat pentru anularea unei legi care prevede majorarea subvențiilor indirecte pentru presa elvețiană.

Cum decid cetățenii în Elveția

Elveția este un model unic de democrație, în care cetățenii decid direct. Oricine poate propune o schimbare a Constituției prin inițiativă populară (100.000 de semnături în 18 luni), iar legile Parlamentului pot fi contestate prin referendum (50.000 de semnături în 100 de zile). Modificările constituționale trecute de Parlament ajung obligatoriu la vot și trebuie aprobate cu dublă majoritate: a alegătorilor și a cantoanelor.

Autoritățile intenționează să extindă proiectul votului asistat tactil la nivel național în a doua jumătate a anului 2026.