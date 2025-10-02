Cancelarul Germaniei l-a criticat dur pe Viktor Orban în cadrul discuțiilor UE privind apărarea

Potrivit Bloomberg, conflictul dintre cei doi lideri a izbucnit, miercuri, în timpul discuțiilor privind strategia UE de apărare împotriva amenințării ruse și sprijinul acordat Ucrainei.

Disputa raportată subliniază frustrarea crescândă a UE față de Budapesta.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, este unul dintre cei mai prietenoși lideri europeni cu Kremlinul. El a blocat în repetate rânduri sancțiunile și ajutorul acordat Ucrainei și se opune aderării Kievului la UE, potrivit The Kyiv Independent.

Criticile din partea lui Orban

Într-o postare după prima zi a summitului, Orban a descris situația ca fiind „foarte gravă”, afirmând că „sunt pe masă propuneri pro-război”.

„Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Încearcă să accelereze aderarea Ucrainei cu tot felul de trucuri legale. Vor să finanțeze livrările de arme”, a declarat Orban pe X. „Voi susține cu fermitate poziția Ungariei, dar acest summit dovedește, de asemenea, că lunile următoare vor fi marcate de amenințarea războiului”.

La summit, liderii UE au blocat un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, legat de activele rusești înghețate, deoarece Belgia s-a opus ferm, iar Franța și Luxemburgul au ridicat probleme juridice.

Ca răspuns la remarca lui Orban, premierul polonez Donald Tusk a spus că Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, adăugând că „într-un astfel de moment, singura întrebare este de partea cui ești”.

Pe tot parcursul războiului, Orban a repetat în mod constant discursuri pro-ruse, afirmând recent că Ucraina „nu este un stat suveran”.