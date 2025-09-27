Canadianca Magdeleine Vallieres surprinde și câștigă titlul mondial la ciclism pe șosea, în Rwanda

Niciuna dintre marile favorite ale competiției – Pauline Ferrand-Prévôt (Franța), Demi Vollering (Olanda), Marlen Reusser (Elveția) și Elisa Longo Borghini (Italia) – nu au reușit să ajungă pe podium.

Vallieres, de la echipa EF Education-Oatly, a făcut diferența pe cățărarea Kimihurura (1,3 km cu pantă de 6,3%), din grupul de zece sportive care se desprinsese la 20 km de final.

Pentru Ferrand-Prévôt, care a câștigat Paris-Roubaix și Turul Franței în 2025, cursa de la Rwanda nu a adus al doilea titlu mondial pe șosea, terminând doar pe locul 16, la câteva secunde în urma coechipierei Juliette Labous.

Vallieres obține primul său titlu major, după victoria din modesta competiție Trofeo Palma Femina, Spania, în ianuarie 2024.

„M-am pregătit bine și știam că sunt într-o formă bună, așa că am încercat. Nu voiam să am regrete. Știam că probabil nu puteam câștiga la sprint împotriva lui Niamh Fisher-Black (locul 2). Ambele am dat totul în evadarea asta. Am văzut că ea începe să se alimenteze și mi-am spus că trebuie să merg înainte. Nu pot să cred. Era visul meu să câștig. Și s-a întâmplat. Este incredibil. Norocul și picioarele au fost de partea mea”, a declarat campioana canadiană la final.