Corona Brașov joacă pentru calificarea în optimile CEV Cup. Dinamo își află miercuri adversara

Corona Brașov, câștigătoarea Supercupei României, a cedat cu greu în manșa tur, cu scorul de 1-3 (22-25, 25-21, 23-25, 25-27).

Echipa pregătită de Maurizio Castellano are nevoie de un succes cu 3-0 sau 3-1 pentru a trimite confruntarea în setul de aur.

Partida este programată de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, din Brașov.

În optimi, câștigătoarea dintre Corona Brașov și Volley Schönenwerd se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre Orion Stars Doetinchem (Țările de Jos) și Volley Amriswil (Elveția). Echipa din Doetinchem s-a impus în tur, scor 3-1.

Totodată, Dinamo București își va afla miercuri seară adversara din optimile de finală.

Campioana României s-a calificat marți în optimi, după ce s-a impus și în returul din Bulgaria, cu Lokomotiv Plovdiv, scor 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-22).

Echipa antrenată de Bogdan Tănase se va confrunta cu învingătoarea dintre Poitiers și Panathinaikos. În tur, francezii s-au impus cu 3-0 pe teren propriu. Returul are loc miercuri, în Grecia, de la ora 18:00.