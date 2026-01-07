Prima pagină » Sport » Corona Brașov joacă pentru calificarea în optimile CEV Cup. Dinamo își află miercuri adversara

Corona Brașov joacă pentru calificarea în optimile CEV Cup. Dinamo își află miercuri adversara

Corona Brașov joacă miercuri seară, pe teren propriu, în manșa retur a 16-imilor de finală din CEV Cup la volei masculin, a doua competiție europeană ca valoare. În tur, brașovenii au pierdut în patru seturi, cu elvețienii de la Volley Schönenwerd.
Corona Brașov joacă pentru calificarea în optimile CEV Cup. Dinamo își află miercuri adversara
sursă foto: CEV
Petre Apostol
07 ian. 2026, 09:01, Sport

Corona Brașov, câștigătoarea Supercupei României, a cedat cu greu în manșa tur, cu scorul de 1-3 (22-25, 25-21, 23-25, 25-27).

Echipa pregătită de Maurizio Castellano are nevoie de un succes cu 3-0 sau 3-1 pentru a trimite confruntarea în setul de aur.

Partida este programată de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, din Brașov.

În optimi, câștigătoarea dintre Corona Brașov și Volley Schönenwerd se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre Orion Stars Doetinchem (Țările de Jos) și Volley Amriswil (Elveția). Echipa din Doetinchem s-a impus în tur, scor 3-1.

Totodată, Dinamo București își va afla miercuri seară adversara din optimile de finală.

Campioana României s-a calificat marți în optimi, după ce s-a impus și în returul din Bulgaria, cu Lokomotiv Plovdiv, scor 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-22).

Echipa antrenată de Bogdan Tănase se va confrunta cu învingătoarea dintre Poitiers și Panathinaikos. În tur, francezii s-au impus cu 3-0 pe teren propriu. Returul are loc miercuri, în Grecia, de la ora 18:00.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor