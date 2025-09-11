Elveția pune frână legislației anti-spălare de bani, pentru a-și păstra statutul de lider financiar

În ciuda apelurilor internaționale pentru mai multă transparență financiară, parlamentarii elvețieni caută să reducă severitatea noilor propuneri guvernamentale privind combaterea spălării banilor, motivând că măsurile stricte ar putea afecta grav competitivitatea țării.

Parlamentarii elvețieni au respins parțial, în iunie 2024, legislația propusă de guvern pentru combaterea spălării banilor, invocând nevoia de a proteja competitivitatea țării în fața presiunii internaționale. Săptămâna aceasta, camera inferioară a parlamentului reia dezbaterea asupra restului propunerilor guvernamentale, inclusiv regulile de diligență pentru consilierii financiari.

Hong Kong amenință poziția de lider a Elveției

Elveția, lider mondial în administrarea averilor transfrontaliere, se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea centrelor financiare rivale precum Singapore, Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Potrivit unui raport al Boston Consulting Group – una dintre cele mai prestigioase firme de consultanță în management din lume, Hong Kong ar putea depăși Elveția ca principal centru de gestionare a averilor în 2025.

„Este un război între centre financiare și interese economice”, a declarat Barbara Steinemann, deputat al Partidului Popular Elvețian, pentru Reuters. „Americanii și alte țări europene vor să ne preia afacerile”.

Reformele, diluate în parlament

Guvernul vrea ca Elveția să nu mai fie un loc unde banii murdari pot fi ascunși în companii-fantomă. Noile reguli urmăresc să transpună cerințele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, inclusiv obligația de a identifica beneficiarii reali ai companiilor-paravan. Dar parlamentarii au respins parțial inițiativa, excluzând organizațiile non-profit și trusturile de la înregistrarea în registrul de transparență – un pas care, potrivit guvernului, riscă să submineze angajamentele Elveției în lupta împotriva finanțării terorismului.

Ministrul de Finanțe Karin Keller-Sutter a avertizat că amendamentele adoptate de parlament „au redus semnificativ sfera de aplicare a noilor obligații pentru avocați”, tocmai într-un domeniu considerat de risc ridicat pentru spălarea banilor.

Transparență, dar nu cu orice preț

„Transparența nu trebuie să ducă la suprareglementare”, potrivit deputatului liberal Simone Gianini, care a subliniat că opinia sa e împărtășită și de alți parlamentari care au respins în trecut legislații similare.

„Elveția trebuie să se asigure că nu devine atractivă pentru infractori din considerente de competitivitate”, a avertizat șeful unității de combatere a criminalității financiare, Anton Broennimann.

În anul precedent, toate marile centre financiare au înregistrat o creștere mai rapidă a averilor transfrontaliere decât Elveția, iar Hong Kong și Singapore par hotărâte să profite de orice pas înapoi al rivalului elvețian.