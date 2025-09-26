Elveţia va oferi tratament medical pentru 20 de copii din Gaza

Nu este clar când va avea loc evacuarea copiilor, din cauza situaţiei periculoase de pe teren în Gaza. Eforturile de coordonare sunt în desfăşurare, a declarat guvernul într-un comunicat.

Selecţia se va face în strânsă colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care păstrează liste cu pacienţii din Gaza şi severitatea stării lor.

OMS a înregistrat aproximativ 19.000 de pacienţi pentru evacuare din Gaza, inclusiv 4.000 de copii, mulţi cu răni sau boli care le pun viaţa în pericol şi care nu pot fi tratate corespunzător în teritoriul palestinian afectat de război.