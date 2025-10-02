Putin solicită restabilirea completă a relațiilor cu SUA

Președintele Rusiei a ținut joi un discurs despre politica externă. Vladimir Putin a evidențiat diferențele dintre Rusia și SUA, spunând că este „normal pentru țările mari”, potrivit Sky News.

De asemenea, a lăudat abordarea administrației Trump, care face „declarații directe, fără a fi ipocrită”.

„Președintele și echipa sa au fost deschiși în a opera ca actori raționali care acționează în interesul țării lor, la fel ca Rusia”, a declarat Vladimir Putin.

Interesul Rusiei este restabilirea completă a relațiilor cu SUA, a adăugat Putin.