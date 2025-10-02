Ministrul elvețian al Apărării cere relaxarea legii privind exporturile de arme

„Este important ca Parlamentul să continue să promoveze revizuirea planificată a legii privind materialele de război: Trebuie să ne asigurăm că Elveția este un partener de încredere”, a spus Pfister într-un interviu publicat joi.

El a atras atenția asupra riscurilor crescânde, de la atacuri cibernetice la incursiuni cu drone.

„Atacurile cu drone pot produce pagube considerabile. Elveția trebuie, prin urmare, să poată coopera cu alte forțe armate. Relațiile stabile sunt esențiale”, a spus acesta, înainte de întâlnirea cu omologul său german, Boris Pistorius.

Scopul propus al guvernului de la Berna este de a proteja și menține capacitatea industrială de apărare a Elveției, asigurându-se că producătorii naționali rămân competitivi pe piața globală. Foarte important este faptul că deși relaxarea restricțiilor de export este prisă în discuții, Elveția rămâne fermă în ceea ce privește neutralitatea sa. Din acest motiv, armele elvețiene nu pot fi exportate către țări implicate direct în conflicte.