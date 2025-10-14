Elveția vrea să reducă risipa alimentară la jumătate până în 2030

Guvernul Elveției a lansat un plan ambițios pentru a reduce pierderile de alimente la jumătate până în anul 2030, comparativ cu nivelul din 2017.

Pentru a face un prim bilanț al rezultatelor, reprezentanții industriei alimentare s-au întâlnit cu autoritățile responsabile la Berna, a comunicat marți Cancelaria Federală.

Soluții practice pentru a salva alimentele

Planul, adoptat în 2022, se bazează pe un acord voluntar semnat de 35 de companii și asociații din domeniu. Acestea au început deja să măsoare pierderile, să colecteze date și să aplice soluții practice.

De exemplu, în marile lanțuri de magazine carnea proaspătă este congelată înainte de expirare și apoi vândută ca produs congelat sau donată organizațiilor caritabile. În același timp, fabricile și-au redus pierderile prin îmbunătățiri tehnice, iar un sistem de monitorizare constantă ajută firmele să identifice unde se risipește cel mai mult.

Rezultate modeste, dar planul continuă

„Le mulțumesc companiilor și asociațiilor participante pentru implicarea lor. Progresele lor arată că măsurile adoptate dau rezultate”, a declarat consilierul federal Albert Rösti, care conduce portofoliul Mediu, Transporturi, Energie și Comunicații în guvernul federal elvețian.

Totuși, primele cifre arată că progresul este modest.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea de Științe Aplicate din Zürich, pierderile alimentare din 2024 s-au redus cu doar 5% față de 2017.

Ținta intermediară pentru 2025 era o scădere de 25%, așa că autoritățile elvețiene spun că este nevoie de „acțiuni mai ample și mai bine coordonate”.

În 2026, guvernul va decide ce măsuri suplimentare vor fi introduse în a doua fază a planului, cu accent pe educarea populației, colectarea mai bună a datelor și implicarea unui număr mai mare de companii, cu un scop final clar: mai puțină risipă și mai mult respect pentru mâncare și pentru mediu.