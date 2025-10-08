Elveția prelungește statutul de protecție pentru refugiații ucraineni până în 2027

Guvernul elvețian a prelungit miercuri statutul de protecție oferit refugiaților ucraineni cel puțin până la 4 martie 2027. Elvețienii au invocat instabilitatea continuă cauzată de războiul provocat de Rusia.

Statutul de protecție care permite refugiaților să călătorească în străinătate și să lucreze în Elveția, este în general limitat la un an, dar poate fi prelungit.

Decizia privind prelungirea a fost anunțată miercuri, potrivit Reuters.

„Decizia reflectă situația precară continuă de securitate și atacurile persistente ale Rusiei în mari părți ale Ucrainei. În ciuda eforturilor internaționale de pace, nu se așteaptă o stabilizare durabilă care ar permite întoarcerea în siguranță pe termen mediu”, a transmis guvernul elvețian prin intermediul unui comunicat.