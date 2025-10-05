Un oficial ucrainean acuză China că furnizează Rusiei informații prin satelit pentru atacurile cu rachete

China ar fi oferit Rusiei informații de recunoaștere prin satelit pentru a sprijini atacurile cu rachete asupra Ucrainei, a declarat un oficial al Serviciului de Informații Externe de la Kiev.

Oleh Alexandrov, citat de agenția de presă Ukrinform, a afirmat că există „dovezi ale unui nivel ridicat de cooperare între Rusia și China în efectuarea de recunoașteri prin satelit asupra teritoriului Ucrainei, pentru identificarea și analizarea obiectivelor strategice”.

Potrivit acestuia, printre țintele vizate se află și obiective care beneficiază de investiții străine.

Oficialul ucrainean a adăugat că aceste informații ar fi fost folosite pentru a îmbunătăți precizia atacurilor cu rachete lansate de Rusia în ultimele luni, scrie The Guardian.

Duminică dimineață, forțele aeriene ucrainene au avertizat că întreg teritoriul țării se afla sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete, după mai multe ore de alerte aeriene și atacuri cu drone.

Primarul orașului Liov, Andriy Sadovyi, a declarat că rachetele rusești se apropiau de oraș, în timp ce sistemele de apărare aeriană erau deja implicate în respingerea unui atac cu drone.

Polonia a ridicat avioane de luptă în alertă maximă după valul de atacuri asupra vestului Ucrainei.

„Avioane poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele de apărare și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire,” a transmis Comandamentul Operațional al Poloniei pe platforma X.