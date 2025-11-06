Mâncați mai multă fasole! Ce dietă le recomandă britanicilor cei faimoși bucătari din regat

Există o lungă campanie de promovare a includerii mai multor leguminoase în dietele lor, acestea fiind sănătoase și prietenoase cu clima.

Întrucât Regatul Unit se confruntă cu o creștere a bolilor legate de dietele nesănătoase, precum și cu creșterea prețurilor la alimente, activiștii susțin că este momentul potrivit pentru a lansa o campanie de „adăugarea de fasole” în mesele națiunii, potrivit The Guardian.

Oliver a spus: „Nu este un secret că iubesc fasolea. Nu numai că este delicioasă și accesibilă ca preț, dar este și o sursă excelentă de proteine, bogată în fibre, care se păstrează bine în cămară mult timp. Dacă există ceva ce ar trebui să mâncăm mai mult, aceea este fasolea.”

Printre supermarketurile care susțin campania Bang in Some Beans se numără Lidl, care s-a angajat să crească vânzările în volum pentru toate produsele din fasole cu 50% până în 2028; Sainsbury’s, care își propune să crească volumul vânzărilor de fasole și leguminoase până în 2028; și M&S, care declară că vor crește vânzările în volum pentru toate produsele din fasole la temperatură ambientală cu 15% până în 2028. Waitrose și Ocado au declarat, de asemenea, că vor face reclamă la mai multe leguminoase către clienți.

Multiplele beneficiil ale fasolei

Cultivarea multor tipuri de fasole fixează azotul în sol, îmbunătățind sănătatea acestuia, și reprezintă un înlocuitor sau un supliment util pentru proteinele cu conținut mai mare de carbon, cum ar fi carnea. De asemenea, sunt bogate în fibre (doar 4% dintre britanici își consumă cantitatea zilnică recomandată) și de 4,5 ori mai ieftine decât alte alternative la carne pe bază de plante.

Un nou raport al Food Foundation, care susține campania, a constatat că, pentru a îndeplini obiectivele dietei planetare sănătoase a publicației Eat-Lancet, consumul de fasole în Marea Britanie ar trebui să crească de șapte ori.

Producția de alimente este o cauză importantă a degradării climatice, reprezentând aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial. Trei cincimi din aceste emisii provin din producția de carne, ceea ce îi determină pe mulți să susțină trecerea la o dietă bazată pe plante. În medie, sunt necesari 15.400 de litri de apă pentru a produce 1 kg de carne de vită, dar aproximativ 5.000 de litri pentru aceeași cantitate de fasole.

Fundația pentru Alimentație a făcut apel la mai mulți bucătari, comercianți cu amănuntul și lanțuri de restaurante să se alăture cruciadei pentru fasole, pentru a crește comercializarea și vânzarea leguminoaselor.