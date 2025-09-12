Marco Rubio reacționează la condamnarea lui Bolsonaro

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, Rubio a calificat procesul drept „vânătoare de vrăjitoare” și a acuzat judecătorul Alexandre de Moraes, „abuzator de drepturile omului” de „persecuție politică”.

„Statele Unite vor răspunde corespunzător”, continuă oficialul american.

Declarațiile acestui survin condamnării fostului președinte brazilian, Jair Bolsonaro pentru atacarea democrației.

Decizia luată de Curtea Supremă din Brazilia este fără precedent, fiind prima dată când un președinte și mai mulți ofițeri ai armatei au fost condamnați pentru o tentativă de lovitură de stat.