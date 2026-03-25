Marea Britanie autorizează interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă în apele sale

„Forțele armate britanice și agențiile de aplicare a legii vor putea acum intercepta navele sancționate de Regatul Unit care tranzitează apele britanice”, inclusiv în Canalul Mânecii, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului Keir Starmer, relatează Le Figaro.

Londra a sancționat 544 de nave suspectate că aparțin „flotei fantomă” a Rusiei, compusă în principal din petroliere învechite, ceea ce a permis Moscovei să ocolească sancțiunile occidentale de la începutul războiului din Ucraina în 2022. „Regatul Unit va strânge lațul din jurul flotei, închizându-și apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancționate. Operatorii vor fi forțați să devieze pe rute mai lungi și mai scumpe sau riscă să fie opriți de forțele britanice”, se arată în comunicat. Fiecare operațiune va fi supusă aprobării guvernului. Keir Starmer este așteptat să abordeze problema joi, la Helsinki, la un summit al Forței Expediționare Comune – o alianță condusă de Regatul Unit, formată din zece țări nord-europene.

SUA a anunțat ridicarea temporară a unor restricții asupra petrolului rusesc

Această decizie vine în contextul în care Washingtonul a anunțat ridicarea temporară a unor restricții asupra petrolului rusesc, pentru a atenua creșterea prețurilor în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin își freacă mâinile (…) pentru că el crede că creșterea prețurilor petrolului îi va permite să-și umple buzunarele”, a declarat Keir Stamer, așa cum este citat în comunicat. „De aceea luăm măsuri și mai dure împotriva flotei sale fantomă”, a adăugat el. Potrivit Londrei, „75% din țițeiul Rusiei este transportat de această flotă învechită”.

În ianuarie, Londra a sprijinit Washingtonul într-o operațiune americană de confiscare în Atlanticul de Nord a unui petrolier cu legături cu Rusia, Marinera, cunoscut anterior sub numele de Bella 1. Franța, Belgia, Finlanda și alte țări europene au confiscat recent nave suspectate că eludează sancțiunile și care aparțin, potrivit autorităților, „flotei fantomă” a Rusiei . „În urma interceptării unei nave, pot fi inițiate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile”, a declarat cabinetul premierului britanic.