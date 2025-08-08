Marea Britanie condamnă planul Israelului de a prelua Gaza

Liderul Partidului Laburist britanic, Keir Starmer, a criticat dur planurile guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza, considerând că o astfel de ofensivă este „greșită” și „va aduce doar mai multă vărsare de sânge”.

Starmer a cerut vineri guvernului israelian să reconsidere imediat decizia de a escalada conflictul, după ce cabinetul de securitate al premierului Benjamin Netanyahu a aprobat planurile în unanimitate, joi seara.

„Această acțiune nu va pentru a pune capăt acestui conflict și nu va ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar mai multă suferință”, a comunicat premierul britanic, citat de BBC.

Soluția britanică: armistițiu și negocieri

În declarația sa, remisă de biroul de presă, Starmer a subliniat că situația umanitară în Gaza se deteriorează pe zi ce trece, iar ostaticii luați de Hamas sunt ținuți în condiții „îngrozitoare și inumane” și a cerut un armistițiu imediat, creșterea ajutorului umanitar și o soluție negociată, insistând că Hamas nu poate face parte din viitorul Gaza, că trebuie să se dezarmeze și să se retragă.

Mesajul său a fost susținut de liderul Partidului Liberal Democrat, Sir Ed Davey, care a calificat planurile drept „complet respingătoare” și a avertizat că obiectivul real al lui Netanyahu este „curățarea etnică”. Davey a acuzat guvernul britanic că trebuie să ia măsuri decisive, inclusiv oprirea imediată a exporturilor de arme către Israel și sancționarea liderilor israelieni responsabili.

Vance își întrerupe vacanța pentru discuții oficiale cu britanicii

Ministrul britanic de externe, David Lammy, urmează să se întâlnească vineri, la reședința oficială Chevening House din Kent, cu vicepreședintele SUA, JD Vance, aflat în Marea Britanie pentru o vacanță privată în familie.

Săptămâna trecută, Marea Britanie a anunțat că va recunoaște un stat palestinian în septembrie, dacă Israelul nu va lua „măsuri substanțiale pentru a pune capăt situației îngrozitoare din Gaza”, inclusiv acceptarea unui armistițiu și angajamentul pentru o soluție cu două state.

Decizia a fost criticată puternic de Israel și de SUA.

Națiunile Unite avertizează că o preluare militară completă a Fâșiei Gaza are „consecințe catastrofale” pentru civilii palestinieni și ostaticii israelieni ținuți în regiune.

Armata israeliană controlează deja aproximativ trei sferturi din Gaza, adică 273-275 kilometri pătrați.