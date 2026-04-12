Într-o evoluție majoră în eforturile prim-ministrului Marii Britanii de a stabili legături mai strânse cu continentul după declanșarea războiului din Iran, The Guardian înțelege că miniștrii se pregătesc să înfrunte opoziția față de „alinierea dinamică” cu UE din partea celor care „urlă la trădare” în ceea ce privește puterile într-un nou proiect de lege de resetare UE-Regatul Unit.

După săptămâni de război purtat de Donald Trump cu Iranul, care a expus fragilitatea relației speciale deteriorate a Marii Britanii cu SUA, miniștrii susțin că această mișcare va adăuga miliarde la economia britanică, va ajuta la atenuarea costurilor conflictului și va stimula productivitatea lentă.

Marea Britanie ar putea aplica rapid regulile pieței unice

Un nou proiect de lege, care va pune în vigoare acordul comercial privind alimentele și băuturile cu UE, va conține competențe care să permită guvernului să se alinieze dinamic cu Europa în domeniile în care a încheiat deja acorduri. Dar va permite, de asemenea, Regatului Unit să implementeze rapid regulile pieței unice în evoluție, dacă stabilește că este în interesul național, fără a fi nevoit să se confrunte cu control parlamentar deplin de fiecare dată.

Această mișcare este posibilă în temeiul așa-numitelor puteri ale lui Henric al VIII-lea, numite după legea din 1539 care îi permitea monarhului să conducă prin decrete, care permit miniștrilor să aprobe legi fără un control deplin din partea parlamentului, utilizând legislația secundară.

Proiectul de lege va permite intrarea în vigoare a acordurilor pe care guvernul le negociază privind alimentele și băuturile și comercializarea certificatelor de emisii și va permite acestuia să urmărească viitoarele schimbări ale UE în aceste domenii.